عربي-دولي

وزير إسرائيليّ يدعو إلى تهجير سكان غزة لهذه الدولة العربيّة

Lebanon 24
09-08-2025 | 08:48
Doc-P-1402742-638903519093248541.png
Doc-P-1402742-638903519093248541.png photos 0
دعا وزير الزراعة الإسرائيليّ آفي ديختر، إلى تهجير سكان غزة إلى ليبيا، وقال إنّها "تُشبه غزة إلى حد كبير، وسيكون من السهل على الغزاويين التعامل مع اللغة هناك، إنها دولة ضخمة، ولديها مساحات شاسعة".
كما دعا ديختر إلى "استثمار بضعة مليارات لإعادة تأهيل الغزيين في دولة مثل ليبيا، لأن الدولة المضيفة ستُعيد تأهيل نفسها اقتصادياً أيضاً، مليون ونصف المليون لاجئ فلسطيني سيعرفون كيف يُسهمون في تحسين هذه الدولة". (الامارات 24)
 
 
 
11:00 | 2025-08-09
10:40 | 2025-08-09
10:30 | 2025-08-09
10:23 | 2025-08-09
10:13 | 2025-08-09
09:47 | 2025-08-09
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24