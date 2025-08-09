توغل إسرائيلي في قرى وبلدات بالقنيطرة.. وانسحاب بعد ساعات



Advertisement

وذكرت الوكالة أن 10 سيارات دفع رباعي محمّلة بالجنود دخلت من قاعدة تل أحمر باتجاه طريق بريقة ـ كودنة، وأقامت حاجزًا هناك، فيما تحرك رتل آخر من 10 سيارات داخل قرية رويحينة نحو قرية رسم الحلبي في ريف القنيطرة الأوسط. أفادت " " بأن قوات إسرائيلية توغلت، فجر السبت، في عدد من القرى والبلدات بمحافظة جنوب غربي ، قبل أن تنسحب بعد ساعات.وذكرت الوكالة أن 10 سيارات دفع رباعي محمّلة بالجنود دخلت من قاعدة تل أحمر باتجاه طريق بريقة ـ كودنة، وأقامت حاجزًا هناك، فيما تحرك رتل آخر من 10 سيارات داخل قرية رويحينة نحو قرية رسم الحلبي في ريف القنيطرة الأوسط.

كما توغلت خمس آليات عسكرية في بلدة الرفيد قادمة من جهة الحيران عبر بوابة العشة، قبل مواصلة طريقها إلى بوابة الجلع.



وفي تحرك موازٍ، انطلقت دورية إسرائيلية من العدنانية باتجاه رويحينة، ضمّت عربات تقل جنودًا ودبابتين تمركزتا على أطراف القرية. (العربية)



