عربي-دولي
بريطانيا.. اعتقال نحو 150 شخصًا خلال احتجاج على حظر "فلسطين أكشن"
Lebanon 24
09-08-2025
|
12:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الشرطة
البريطانية
، اليوم السبت، توقيف نحو 150 شخصًا خلال تظاهرة في ساحة
البرلمان
بلندن احتجاجًا على حظر منظمة "
فلسطين
أكشن".
وأوضحت الشرطة، في بيان عبر منصة "إكس"، أن الاعتقالات جاءت بعد تجمع حشود رفعت لافتات مؤيدة للحركة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "
رويترز
".
وكان
مجلس العموم البريطاني
قد أقر في
تموز
الماضي حظر حركة "فلسطين أكشن" بموجب تشريع مناهض للإرهاب، بعد أن نفذ بعض أعضائها عملية اقتحام لقاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وألحقوا أضرارًا بطائرات، في إطار احتجاجهم على دعم
بريطانيا
لإسرائيل. ويعاقب
القانون البريطاني
المنتمين إلى الحركة بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.
تابع
