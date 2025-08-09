بريطانيا.. اعتقال نحو 150 شخصًا خلال احتجاج على حظر "فلسطين أكشن"

Advertisement

أعلنت الشرطة ، اليوم السبت، توقيف نحو 150 شخصًا خلال تظاهرة في ساحة بلندن احتجاجًا على حظر منظمة " أكشن".وأوضحت الشرطة، في بيان عبر منصة "إكس"، أن الاعتقالات جاءت بعد تجمع حشود رفعت لافتات مؤيدة للحركة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة " ".وكان قد أقر في الماضي حظر حركة "فلسطين أكشن" بموجب تشريع مناهض للإرهاب، بعد أن نفذ بعض أعضائها عملية اقتحام لقاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وألحقوا أضرارًا بطائرات، في إطار احتجاجهم على دعم لإسرائيل. ويعاقب المنتمين إلى الحركة بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.