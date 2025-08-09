Advertisement

إسرائيل تستعد لتوسيع العملية في غزة

Lebanon 24
09-08-2025 | 13:22
ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن خطة توسيع العملية العسكرية في مدينة غزة تشمل استخدام نيران كثيفة وتنفيذ عمليات "قضم" تدريجية للأحياء داخل المدينة.
وبحسب القناة، من المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية غدًا على تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لدعم هذه المرحلة من العمليات.
