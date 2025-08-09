30
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
25
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
إسرائيل تستعد لتوسيع العملية في غزة
09-08-2025
13:22
ذكرت القناة 13
الإسرائيلية
أن خطة توسيع العملية العسكرية في مدينة غزة تشمل استخدام نيران كثيفة وتنفيذ عمليات "قضم" تدريجية للأحياء داخل المدينة.
وبحسب القناة، من المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية غدًا على تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لدعم هذه المرحلة من العمليات.
