إسرائيل تستعد لتوسيع العملية في غزة

Advertisement

ذكرت القناة 13 أن خطة توسيع العملية العسكرية في مدينة غزة تشمل استخدام نيران كثيفة وتنفيذ عمليات "قضم" تدريجية للأحياء داخل المدينة.وبحسب القناة، من المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية غدًا على تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لدعم هذه المرحلة من العمليات.