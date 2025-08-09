Advertisement

عربي-دولي

تسرب مياه مشعة في قاعدة نووية بريطانية.. ومخاوف في اسكتلندا

Lebanon 24
09-08-2025 | 14:52
A-
A+
Doc-P-1402870-638903732446594816.png
Doc-P-1402870-638903732446594816.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت وثائق رسمية بريطانية تسرب مياه مشعة من قاعدة كولبورت العسكرية غرب اسكتلندا، التي تضم ذخائر نووية. وأكدت هيئة حماية البيئة الاسكتلندية أن تسرب المياه المشعة ناجم عن انفجار حوالي 1500 أنبوب قديم في القاعدة بسبب قصور في الصيانة، مما أدى إلى تسرّب مستويات منخفضة من مادة التريتيوم المشعة إلى خليج لوخ لونغ القريب.
Advertisement

وتعد قاعدة كولبورت من أكثر المواقع العسكرية أمانًا وسرية في المملكة المتحدة، وتحتوي على رؤوس حربية نووية للأسطول البحري. وأشارت التقارير إلى أن نصف مكونات القاعدة تجاوزت عمرها الافتراضي، وأن خطط استبدال الأنابيب القديمة لم تكن كافية لمنع التسربات.

رغم اعتراض وزارة الدفاع وهيئة حماية البيئة على نشر الوثائق، أُفرج عنها بأمر من مفوض المعلومات الاسكتلندي في أغسطس، ما أثار قلقًا واسعًا حول السلامة البيئية والأمن النووي في المنطقة.
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
رئيس بلدية صيدا تابع تسرب المياه وسط شارع السوق التجاري
lebanon 24
10/08/2025 01:04:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة فارس: إسرائيل استهدفت موقع أصفهان النووي ولا تسرب لمواد خطيرة
lebanon 24
10/08/2025 01:04:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة فارس: إسرائيل استهدفت موقع أصفهان النووي ولا تسرب لمواد خطيرة
lebanon 24
10/08/2025 01:04:07 Lebanon 24 Lebanon 24
خطر تسرّب الإشعاع النووي... هل لبنان مُهدَّد؟
lebanon 24
10/08/2025 01:04:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:50 | 2025-08-09
16:48 | 2025-08-09
16:42 | 2025-08-09
16:32 | 2025-08-09
15:49 | 2025-08-09
15:38 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24