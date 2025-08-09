تسرب مياه مشعة في قاعدة نووية بريطانية.. ومخاوف في اسكتلندا

Advertisement

كشفت وثائق رسمية بريطانية تسرب مياه مشعة من قاعدة كولبورت العسكرية ، التي تضم ذخائر نووية. وأكدت الاسكتلندية أن تسرب المياه المشعة ناجم عن انفجار حوالي 1500 أنبوب قديم في بسبب قصور في الصيانة، مما أدى إلى تسرّب مستويات منخفضة من مادة التريتيوم المشعة إلى خليج لوخ لونغ القريب.وتعد قاعدة كولبورت من أكثر المواقع العسكرية أمانًا وسرية في المتحدة، وتحتوي على رؤوس حربية نووية للأسطول البحري. وأشارت التقارير إلى أن نصف مكونات القاعدة تجاوزت عمرها الافتراضي، وأن خطط استبدال الأنابيب القديمة لم تكن كافية لمنع التسربات.رغم اعتراض وهيئة حماية البيئة على نشر الوثائق، أُفرج عنها بأمر من مفوض المعلومات الاسكتلندي في ، ما أثار قلقًا واسعًا حول السلامة البيئية والأمن في المنطقة.