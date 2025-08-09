Advertisement

عربي-دولي

استئناف متوفع للمفاوضات حول حرب غزة.. والوساطة أميركية وقطرية

Lebanon 24
09-08-2025 | 15:02
قال مسؤول إسرائيلي مساء السبت إن بلاده لا تستبعد العودة إلى المفاوضات بشأن الحرب المستمرة في قطاع غزة، في إطار جهود وساطة يقودها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وأكد المصدر لـ"القناة 12" أن الوسطاء يبذلون جهودًا حثيثة لإعادة حماس إلى طاولة المفاوضات، خاصة مع تزايد تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما يضعف حملة التجويع التي اتبعتها الحركة. وأضاف أن حماس بدأت تدرك خطأها في نشر فيديوهات تجويع الرهائن، ما قد يمهد لعودة محتملة للمفاوضات.

وفي وقت سابق، كشف موقع "أكسيوس" أن ويتكوف سيلتقي في جزيرة إيبيزا بإسبانيا مع رئيس الوزراء القطري لمناقشة خطة شاملة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين. وذكر الموقع أن هناك مساعٍ لصياغة صفقة شاملة يتم تقديمها للأطراف خلال الأسبوعين المقبلين، رغم أن إدارة ترامب تصر على اتفاق "كل شيء أو لا شيء" لإنهاء الصراع.

يأتي هذا فيما وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الجمعة على عمليات عسكرية موسعة في غزة، مما أثار احتجاجات دولية واسعة.
