Advertisement

عربي-دولي

"لن يكون ممراً بل مقبرة لمرتزقة ترامب".. إيران تهدد مشروع "ممر ترامب"

Lebanon 24
09-08-2025 | 15:49
A-
A+
Doc-P-1402884-638903767286138967.png
Doc-P-1402884-638903767286138967.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هددت إيران يوم السبت بمنع مد ممر مزمع في منطقة القوقاز بموجب اتفاق إقليمي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو الاتفاق الذي اعتبره البعض تحولاً استراتيجياً مهماً نحو السلام.
Advertisement

ويتضمن المشروع طريقاً يمر عبر جنوب أرمينيا، ليربط أذربيجان بجزء ناخيتشفان التابع لها، ثم تركيا، مع حصول الولايات المتحدة على حقوق تطوير حصرية للممر الذي من شأنه تعزيز صادرات الطاقة والموارد.

لكن تصريحات علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني الأعلى، أثارت شكوكا حول أمن الممر، مؤكداً أن إيران مستعدة لمنعه بقوة، واصفاً إياه بـ"مقبرة مرتزقة ترامب".

في المقابل، رحبت وزارة الخارجية الإيرانية بالاتفاق كخطوة نحو سلام إقليمي، لكنها حذرت من أن أي تدخل أجنبي قرب حدودها قد يقوض استقرار المنطقة.

في ظل ذلك، يرى محللون أن إيران قد تفتقر إلى القدرة العسكرية لإغلاق الممر، لكن التوترات الإقليمية تتصاعد وسط خلافات مع موسكو ورفض روسيا المشاركة المباشرة في الاتفاق رغم دعمها له.

الاتفاق الذي تم توقيعه في واشنطن الأسبوع الماضي بين أذربيجان وأرمينيا يهدف لإنهاء عقود من النزاع، لكنه يواجه عقبات قانونية وسياسية داخل أرمينيا، أبرزها تعديل دستورها لتتنازل عن مطالبها في ناجورنو قره باغ، الأمر الذي يعرقل توقيع السلام النهائي.

ويظل مستقبل الممر وشروط تشغيله الأمنية والجمركية غير واضحة، وسط مخاوف من تأثيرات جيوسياسية معقدة على العلاقات بين القوى الإقليمية الكبرى، وسط تحذيرات من أن التفاصيل الغائبة قد تعرقل نجاح هذا الاتفاق التاريخي.
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: طرابلس لن تكون ممراً أو مقراً للفتن بل كانت وستبقى رمزاً لوحدة الوطن
lebanon 24
10/08/2025 08:25:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الموسوي: لبنان لن يكون ممراً ولا بلداً للتطبيع مع العدوّ الإسرائيلي
lebanon 24
10/08/2025 08:25:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"Spectator": حل أزمة أوكرانيا لن يكون سهلاً مثل إيران بالنسبة لترامب
lebanon 24
10/08/2025 08:25:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يهدد إيران: "إما السلام أو المأساة"
lebanon 24
10/08/2025 08:25:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:05 | 2025-08-10
01:04 | 2025-08-10
00:30 | 2025-08-10
00:30 | 2025-08-10
00:28 | 2025-08-10
00:24 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24