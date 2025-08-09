"لن يكون ممراً بل مقبرة لمرتزقة ترامب".. إيران تهدد مشروع "ممر ترامب"

Advertisement

هددت يوم السبت بمنع مد ممر مزمع في منطقة القوقاز بموجب اتفاق إقليمي أعلن عنه الرئيس الأمريكي ، وهو الاتفاق الذي اعتبره البعض تحولاً استراتيجياً مهماً نحو السلام.ويتضمن المشروع طريقاً يمر عبر جنوب أرمينيا، ليربط أذربيجان بجزء ناخيتشفان التابع لها، ثم ، مع حصول على حقوق تطوير حصرية للممر الذي من شأنه تعزيز صادرات الطاقة والموارد.لكن تصريحات علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى، أثارت شكوكا حول أمن الممر، مؤكداً أن إيران مستعدة لمنعه بقوة، واصفاً إياه بـ"مقبرة مرتزقة ".في المقابل، رحبت بالاتفاق كخطوة نحو سلام إقليمي، لكنها حذرت من أن أي تدخل أجنبي قرب حدودها قد يقوض استقرار المنطقة.في ظل ذلك، يرى محللون أن إيران قد تفتقر إلى القدرة العسكرية لإغلاق الممر، لكن التوترات الإقليمية تتصاعد وسط خلافات مع ورفض المشاركة المباشرة في الاتفاق رغم دعمها له.الاتفاق الذي تم توقيعه في الأسبوع الماضي بين أذربيجان وأرمينيا يهدف لإنهاء عقود من النزاع، لكنه يواجه عقبات قانونية وسياسية داخل أرمينيا، أبرزها تعديل دستورها لتتنازل عن مطالبها في ناجورنو قره باغ، الأمر الذي يعرقل توقيع السلام النهائي.ويظل مستقبل الممر وشروط تشغيله الأمنية والجمركية غير واضحة، وسط مخاوف من تأثيرات جيوسياسية معقدة على العلاقات بين القوى الإقليمية الكبرى، وسط تحذيرات من أن التفاصيل الغائبة قد تعرقل نجاح هذا الاتفاق التاريخي.