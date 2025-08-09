بريطانيا وفرنسا تتعهدان بدعم زيلينسكي والتوصل إلى سلام عادل

Advertisement

قالت إن رئيس الوزراء كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهدا السبت بإحلال "سلام عادل ودائم" في ، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأميركي لإجراء محادثات مع نظيره الروسي لإنهاء الحرب.وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء في بيان بعد المباحثات التي أجراها ستارمر وماكرون: "ناقش (الزعيمان) مستجدات الوضع في أوكرانيا وأكدا دعمهما الثابت للرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي وحرصهما على تحقيق سلام عادل ودائم للشعب الأوكراني".وأضاف المتحدث "رحب (الزعيمان) بجهود الرئيس لوقف عمليات القتل في أوكرانيا وإنهاء الحرب العدوانية التي تشنها ، وناقشا سبل تعزيز التعاون الوثيق مع الرئيس ترامب والرئيس زيلينسكي خلال الأيام المقبلة. واتفقا على البقاء على اتصال وثيق". (سكاي نيوز)