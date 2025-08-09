30
بريطانيا وفرنسا تتعهدان بدعم زيلينسكي والتوصل إلى سلام عادل
09-08-2025
23:25
قالت
بريطانيا
إن رئيس الوزراء كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهدا السبت بإحلال "سلام عادل ودائم" في
أوكرانيا
، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لإجراء محادثات مع نظيره الروسي
فلاديمير بوتين
لإنهاء الحرب.
وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء
البريطانية
في بيان بعد المباحثات التي أجراها ستارمر وماكرون: "ناقش (الزعيمان) مستجدات الوضع في أوكرانيا وأكدا دعمهما الثابت للرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي وحرصهما على تحقيق سلام عادل ودائم للشعب الأوكراني".
وأضاف المتحدث "رحب (الزعيمان) بجهود الرئيس
ترامب
لوقف عمليات القتل في أوكرانيا وإنهاء الحرب العدوانية التي تشنها
روسيا
، وناقشا سبل تعزيز التعاون الوثيق مع الرئيس ترامب والرئيس زيلينسكي خلال الأيام المقبلة. واتفقا على البقاء على اتصال وثيق". (سكاي نيوز)
