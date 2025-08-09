Advertisement

عربي-دولي

بريطانيا وفرنسا تتعهدان بدعم زيلينسكي والتوصل إلى سلام عادل

Lebanon 24
09-08-2025 | 23:25
A-
A+
Doc-P-1402916-638904036293453535.jpg
Doc-P-1402916-638904036293453535.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت بريطانيا إن رئيس الوزراء كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهدا السبت بإحلال "سلام عادل ودائم" في أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب.
Advertisement

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية في بيان بعد المباحثات التي أجراها ستارمر وماكرون: "ناقش (الزعيمان) مستجدات الوضع في أوكرانيا وأكدا دعمهما الثابت للرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي وحرصهما على تحقيق سلام عادل ودائم للشعب الأوكراني".

وأضاف المتحدث "رحب (الزعيمان) بجهود الرئيس ترامب لوقف عمليات القتل في أوكرانيا وإنهاء الحرب العدوانية التي تشنها روسيا، وناقشا سبل تعزيز التعاون الوثيق مع الرئيس ترامب والرئيس زيلينسكي خلال الأيام المقبلة. واتفقا على البقاء على اتصال وثيق". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
عون الى الفاتيكان وسلام الى نيويورك وفرنسا ستطرح التمديد لليونيفيل من دون تعديل مهامها
lebanon 24
10/08/2025 08:26:01 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق بين بريطانيا وفرنسا بشأن المهاجرين غير القانونيين
lebanon 24
10/08/2025 08:26:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا وفرنسا: سنرد بشكل مشترك على أي تهديدات تواجه أوروبا ومستعدون لتنسيق الردع النووي
lebanon 24
10/08/2025 08:26:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ندعم عمل الوكالة الدولية للطاقة
lebanon 24
10/08/2025 08:26:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:05 | 2025-08-10
01:04 | 2025-08-10
00:30 | 2025-08-10
00:30 | 2025-08-10
00:28 | 2025-08-10
00:24 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24