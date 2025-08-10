Advertisement

عربي-دولي

صباح اليوم.. محاولة اقتحام مركز شرطة إيراني وهذا ما حصل

Lebanon 24
10-08-2025 | 00:14
أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن مجموعة مسلحة حاولت اقتحام مركز شرطة في مدينة سراوان جنوب شرق إيران.
وأسفرت المحاولة عن مقتل ثلاثة من المهاجمين واعتقال اثنين آخرين، إضافة إلى مقتل أحد أفراد الشرطة.
