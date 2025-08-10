صباح اليوم.. محاولة اقتحام مركز شرطة إيراني وهذا ما حصل

أفادت وكالة "تسنيم" بأن مجموعة مسلحة حاولت اقتحام مركز شرطة في مدينة سراوان .

وأسفرت المحاولة عن مقتل ثلاثة من المهاجمين واعتقال اثنين آخرين، إضافة إلى مقتل أحد أفراد الشرطة.