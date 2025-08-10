بسبب العصابات.. دولة تعلن حالة الطوارئ

Advertisement

المنطقة، المعروفة بـ"سلة " في هايتي، شهدت خلال السنوات الأخيرة هجمات متكررة من العصابات التي قتلت المزارعين أو أجبرتهم على ترك أراضيهم، ما أدى إلى تدمير قرى ومجتمعات زراعية بأكملها.ووفق ، قُتل أكثر من ألف شخص، وجُرح أكثر من 200، وخُطف 620 آخرون في أرتيبونيت وسنترال والمناطق المجاورة بين تشرين الأول 2024 وحزيران 2025، فيما تسبب العنف في نزوح أكثر من 239 ألف شخص.كما أعلنت الحكومة تعيين أندريه بارايسون مديرًا عامًا مؤقتًا للشرطة الوطنية، خلفًا لنورميل رامو الذي واجه انتقادات حادة بسبب فشل قواته في احتواء سيطرة العصابات على نحو 90% من العاصمة بورت أو برنس.بارايسون، الذي شغل سابقًا منصب رئيس أمن الوطني، كان من بين عناصر الشرطة خلال حادثة اغتيال الرئيس السابق جوفينيل مويس في 2021.التطورات تأتي في ظل قيادة رجل الأعمال لوران سان سير للمجلس الرئاسي الانتقالي، المكلّف بتنظيم بحلول شباط 2026.