31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
31
o
صيدا
33
o
جونية
35
o
النبطية
38
o
زحلة
38
o
بعلبك
22
o
بشري
32
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بسبب العصابات.. دولة تعلن حالة الطوارئ
Lebanon 24
10-08-2025
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت حكومة هايتي، السبت، فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في
المنطقة الوسطى
، لتشمل مقاطعات الغرب وأرتيبونيت ووسط البلاد، في إطار مواجهة انعدام الأمن ومعالجة الأزمة الزراعية والغذائية.
Advertisement
المنطقة، المعروفة بـ"سلة
الأرز
" في هايتي، شهدت خلال السنوات الأخيرة هجمات متكررة من العصابات التي قتلت المزارعين أو أجبرتهم على ترك أراضيهم، ما أدى إلى تدمير قرى ومجتمعات زراعية بأكملها.
ووفق
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
، قُتل أكثر من ألف شخص، وجُرح أكثر من 200، وخُطف 620 آخرون في أرتيبونيت وسنترال والمناطق المجاورة بين تشرين الأول 2024 وحزيران 2025، فيما تسبب العنف في نزوح أكثر من 239 ألف شخص.
كما أعلنت الحكومة تعيين أندريه
جوناس
فلاديمير
بارايسون مديرًا عامًا مؤقتًا للشرطة الوطنية، خلفًا لنورميل رامو الذي واجه انتقادات حادة بسبب فشل قواته في احتواء سيطرة العصابات على نحو 90% من العاصمة بورت أو برنس.
بارايسون، الذي شغل سابقًا منصب رئيس أمن
القصر
الوطني، كان من بين عناصر الشرطة خلال حادثة اغتيال الرئيس السابق جوفينيل مويس في
تموز
2021.
التطورات تأتي في ظل قيادة رجل الأعمال لوران سان سير للمجلس الرئاسي الانتقالي، المكلّف بتنظيم
الانتخابات العامة
بحلول شباط 2026.
مواضيع ذات صلة
المركز الوطني الأردني للأمن وإدارة الازمات يعلن تجهيز مراكز إيواء لاستخدامها في حالات الطوارئ والكوارث
Lebanon 24
المركز الوطني الأردني للأمن وإدارة الازمات يعلن تجهيز مراكز إيواء لاستخدامها في حالات الطوارئ والكوارث
10/08/2025 12:13:19
10/08/2025 12:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تعلن حالة الطوارئ.. أوقفت إمدادات الغاز لبعض الأنشطة
Lebanon 24
مصر تعلن حالة الطوارئ.. أوقفت إمدادات الغاز لبعض الأنشطة
10/08/2025 12:13:19
10/08/2025 12:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
والي ولاية النيل الأبيض يصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ في الولاية الواقعة وسط السودان
Lebanon 24
والي ولاية النيل الأبيض يصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ في الولاية الواقعة وسط السودان
10/08/2025 12:13:19
10/08/2025 12:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن وزيرين إسرائيليين: حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية قد تستمر شهرا
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن وزيرين إسرائيليين: حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية قد تستمر شهرا
10/08/2025 12:13:19
10/08/2025 12:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تدهور صحي حاد في غزة.. الجوع يفتك بالأطفال واستهداف متواصل للمدنيين
Lebanon 24
تدهور صحي حاد في غزة.. الجوع يفتك بالأطفال واستهداف متواصل للمدنيين
04:47 | 2025-08-10
10/08/2025 04:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: خطة إسرائيل لإعادة احتلال غزة مرفوضة وقد تؤدي لانفجار شامل
Lebanon 24
روسيا: خطة إسرائيل لإعادة احتلال غزة مرفوضة وقد تؤدي لانفجار شامل
04:20 | 2025-08-10
10/08/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بأمر من طالبان.. إغلاق مئات صالونات التجميل في كابل
Lebanon 24
بأمر من طالبان.. إغلاق مئات صالونات التجميل في كابل
04:06 | 2025-08-10
10/08/2025 04:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمات يهودية تدعو إسرائيل للالتزام بالحل السلمي وتجنب كارثة إنسانية
Lebanon 24
منظمات يهودية تدعو إسرائيل للالتزام بالحل السلمي وتجنب كارثة إنسانية
03:40 | 2025-08-10
10/08/2025 03:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضيرات إسرائيلية لاجتياح غزة.. تجنيد احتياط وتجهيز دبابات
Lebanon 24
تحضيرات إسرائيلية لاجتياح غزة.. تجنيد احتياط وتجهيز دبابات
03:15 | 2025-08-10
10/08/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
06:51 | 2025-08-09
09/08/2025 06:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
14:49 | 2025-08-09
09/08/2025 02:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
09:30 | 2025-08-09
09/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
11:46 | 2025-08-09
09/08/2025 11:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
15:00 | 2025-08-09
09/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:47 | 2025-08-10
تدهور صحي حاد في غزة.. الجوع يفتك بالأطفال واستهداف متواصل للمدنيين
04:20 | 2025-08-10
روسيا: خطة إسرائيل لإعادة احتلال غزة مرفوضة وقد تؤدي لانفجار شامل
04:06 | 2025-08-10
بأمر من طالبان.. إغلاق مئات صالونات التجميل في كابل
03:40 | 2025-08-10
منظمات يهودية تدعو إسرائيل للالتزام بالحل السلمي وتجنب كارثة إنسانية
03:15 | 2025-08-10
تحضيرات إسرائيلية لاجتياح غزة.. تجنيد احتياط وتجهيز دبابات
03:00 | 2025-08-10
انخفاض عدد الجنود في الجيش الكوري الجنوبي يثير القلق
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
10/08/2025 12:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
10/08/2025 12:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
10/08/2025 12:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24