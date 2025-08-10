Advertisement

عربي-دولي

بسبب العصابات.. دولة تعلن حالة الطوارئ

Lebanon 24
10-08-2025 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1402942-638904079697213227.png
Doc-P-1402942-638904079697213227.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت حكومة هايتي، السبت، فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في المنطقة الوسطى، لتشمل مقاطعات الغرب وأرتيبونيت ووسط البلاد، في إطار مواجهة انعدام الأمن ومعالجة الأزمة الزراعية والغذائية.
Advertisement

المنطقة، المعروفة بـ"سلة الأرز" في هايتي، شهدت خلال السنوات الأخيرة هجمات متكررة من العصابات التي قتلت المزارعين أو أجبرتهم على ترك أراضيهم، ما أدى إلى تدمير قرى ومجتمعات زراعية بأكملها.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قُتل أكثر من ألف شخص، وجُرح أكثر من 200، وخُطف 620 آخرون في أرتيبونيت وسنترال والمناطق المجاورة بين تشرين الأول 2024 وحزيران 2025، فيما تسبب العنف في نزوح أكثر من 239 ألف شخص.

كما أعلنت الحكومة تعيين أندريه جوناس فلاديمير بارايسون مديرًا عامًا مؤقتًا للشرطة الوطنية، خلفًا لنورميل رامو الذي واجه انتقادات حادة بسبب فشل قواته في احتواء سيطرة العصابات على نحو 90% من العاصمة بورت أو برنس.

بارايسون، الذي شغل سابقًا منصب رئيس أمن القصر الوطني، كان من بين عناصر الشرطة خلال حادثة اغتيال الرئيس السابق جوفينيل مويس في تموز 2021.

التطورات تأتي في ظل قيادة رجل الأعمال لوران سان سير للمجلس الرئاسي الانتقالي، المكلّف بتنظيم الانتخابات العامة بحلول شباط 2026.
مواضيع ذات صلة
المركز الوطني الأردني للأمن وإدارة الازمات يعلن تجهيز مراكز إيواء لاستخدامها في حالات الطوارئ والكوارث
lebanon 24
10/08/2025 12:13:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تعلن حالة الطوارئ.. أوقفت إمدادات الغاز لبعض الأنشطة
lebanon 24
10/08/2025 12:13:19 Lebanon 24 Lebanon 24
والي ولاية النيل الأبيض يصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ في الولاية الواقعة وسط السودان
lebanon 24
10/08/2025 12:13:19 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن وزيرين إسرائيليين: حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية قد تستمر شهرا
lebanon 24
10/08/2025 12:13:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:47 | 2025-08-10
04:20 | 2025-08-10
04:06 | 2025-08-10
03:40 | 2025-08-10
03:15 | 2025-08-10
03:00 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24