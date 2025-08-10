روسيا: تضرر منشأة صناعية في ساراتوف بعد هجوم بمسيّرات أوكرانية

Advertisement

قال حاكم منطقة الروسية، اليوم (الأحد)، إن منشأة صناعية تضررت نتيجة هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على المنطقة ساراتوف.وقال على «تيليغرام» عن الضربة التي وقعت خلال الليل «جميع أجهزة الطوارئ الضرورية تعمل في مكان الحادث».ولم يحدد نوع الموقع الصناعي الذي تضرر. (الشرق الأوسط)