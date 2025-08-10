Advertisement

عربي-دولي

روسيا: تضرر منشأة صناعية في ساراتوف بعد هجوم بمسيّرات أوكرانية

Lebanon 24
10-08-2025 | 01:05
قال حاكم منطقة ساراتوف الروسية، اليوم (الأحد)، إن منشأة صناعية تضررت نتيجة هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على المنطقة ساراتوف.
وقال رومان بوسارجين على «تيليغرام» عن الضربة التي وقعت خلال الليل «جميع أجهزة الطوارئ الضرورية تعمل في مكان الحادث».

ولم يحدد نوع الموقع الصناعي الذي تضرر. (الشرق الأوسط)
