عربي-دولي
إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة في إطلاق نار عشوائي ببالتيمور الأميركية
Lebanon 24
10-08-2025
|
01:25
A-
A+
أصيب 6 أشخاص، بينهم حالة حرجة وطفلة في الخامسة من عمرها، في إطلاق نار عشوائي بمدينة بالتيمور
الأمريكية
بولاية ماريلاند، وفق ما أفادت قناة "سي بي إس".
ونقلت القناة الأمريكية عن رئيس شرطة بالتيمور ريتشارد وورلي قوله إن "الشرطة تحقق في حادث إطلاق نار جماعي في بارك هايتس في بالتيمور. أصيب ستة أشخاص، بينهم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات".
وأكد وورلي أن الطفلة في الخامسة من عمرها أصيبت في ذراعها، ولم تكن إصاباتها خطيرة، فيما هناك رجل في حالة حرجة. ولم ترد أي معلومات حتى الآن عن مطلق النار.
وتتكرر حوادث إطلاق النار الفردي والجماعي في أرجاء
الولايات المتحدة
بشكل يومي، فقد شهدت منطقة
تايمز سكوير
أشهر معلم سياحي في مدينية
نيويورك
أمس السبت إطلاق نار أدى إلى إصابة 3 أشخاص. (روسيا اليوم)
