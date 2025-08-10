إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة في إطلاق نار عشوائي ببالتيمور الأميركية

Advertisement

أصيب 6 أشخاص، بينهم حالة حرجة وطفلة في الخامسة من عمرها، في إطلاق نار عشوائي بمدينة بالتيمور بولاية ماريلاند، وفق ما أفادت قناة "سي بي إس".ونقلت القناة الأمريكية عن رئيس شرطة بالتيمور ريتشارد وورلي قوله إن "الشرطة تحقق في حادث إطلاق نار جماعي في بارك هايتس في بالتيمور. أصيب ستة أشخاص، بينهم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات".وأكد وورلي أن الطفلة في الخامسة من عمرها أصيبت في ذراعها، ولم تكن إصاباتها خطيرة، فيما هناك رجل في حالة حرجة. ولم ترد أي معلومات حتى الآن عن مطلق النار.وتتكرر حوادث إطلاق النار الفردي والجماعي في أرجاء بشكل يومي، فقد شهدت منطقة أشهر معلم سياحي في مدينية أمس السبت إطلاق نار أدى إلى إصابة 3 أشخاص. (روسيا اليوم)