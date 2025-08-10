خبير: ترامب واثق من اقتراب التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا

Advertisement

يعكس اختيار ولاية ألاسكا كموقع للقمة الروسية الأمريكية الجديدة، ثقة رئيس في أن الاتفاقات بشأن موجودة في متناول اليد.أعرب عن هذا الرأي، مارك إبيسكوبوس، الباحث في معهد كوينسي للإدارة الحكومية المسؤولة في ، وذلك خلال تعليقه في حديث لمراسل تاس على نبأ اللقاء الشخصي بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد في 15 أغسطس.وقال الخبير: "لا شك في أن اختيار ألاسكا يعكس ثقة الرئيس ترامب الواضحة في أن القمة المقبلة ستمهد الطريق أمام اتفاق إطاري شامل يهدف إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا".ويعتقد الخبير أن "قرار اختيار مثل هذا المكان غير التقليدي وغير المحايد بشكل واضح - على عكس تركيا أو ، حيث تم إجراء عدد من الاتصالات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا في وقت سابق من عام 2025 - يشير بقوة إلى الأهمية التي يوليها الرئيس ترامب للاجتماع القادم".وأضاف إبيسكوبوس: "من غير المرجح أن يختار ترامب مثل هذا الإعداد المسرحي (mise en scene) المذهل والرمزي إلى حد كبير لو لم يكن يتوقع التوصل إلى اتفاق مهم بالكامل، تذكروا أن بيع ألاسكا في عام 1867 هو في حد ذاته أحد أكبر الصفقات التي أبرمت على الإطلاق بين والولايات المتحدة".ويرى الخبير أن "الجهود الدبلوماسية الجديدة تختلف عن المحاولات السابقة من حيث أن هناك درجة أعلى من التقارب [في وجهات النظر] بين واشنطن وموسكو بشأن الخطوط العريضة لما ينبغي أن يشمله الاتفاق [بشأن أوكرانيا]".وتابع الباحث القول: "يشير تسلسل الخطوات التي اتبعتها روسيا والولايات المتحدة حتى الآن، إلى أن المفاوضين يسعون إلى التوصل إلى حل للقضية الإقليمية (موضوع الأراضي)، قبل الانتقال إلى مواضيع رئيسية أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، وضع أوكرانيا كدولة غير منحازة ومناقشة الضمانات الأمنية لما بعد الحرب".ويعتقد الخبير أن "التقدم الدبلوماسي الذي تم تحقيقه خلال الأسبوع الماضي يعتمد على الاعتراف بأن كل هذه مترابطة وتحتاج إلى معالجتها معا للتوصل إلى اتفاق دائم وهادف يشمل جميع الأطراف المعنية - روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا". (روسيا اليوم)