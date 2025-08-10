انخفاض عدد الجنود في الجيش الكوري الجنوبي يثير القلق

Advertisement

انخفض حجم القوات المسلحة الجنوبية إلى 450 ألف جندي مما أدى إلى حل أو دمج 17 وحدة عسكرية على مستوى الفرقة، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" اليوم الأحد.وأوضحت الوكالة أن بيانات قدمتها وإدارة القوى العاملة العسكرية إلى النائبة عن الحاكم تشو مي-أيه أظهرت أن حجم القوات انخفض بمقدار 110 آلاف جندي من 560 ألف جندي في عام 2019 إلى 450 ألف جندي في عام 2025.وقد انهار الحد الأدنى لعدد القوات المطلوب في ظل حالة وقف إطلاق النار وهو 500 ألف جندي، قبل عامين، والآن تواجه البلاد نقصا قدره 50 ألف جندي في العدد المطلوب.وعلى وجه الخصوص، تراجع عدد الجنود في القوات البرية بمقدار أكثر من 100 ألف جندي إلى 200 ألف جندي على مدى سنوات الماضية.وقالت وزارة الدفاع إن هذا التراجع يعزي بشكل أساس إلى معدل المواليد المنخفض وانخفاض عدد الضباط نتيجة تراجع تفضيل أداء الخدمة العسكرية في رتبة ضابط مع تحسن معاملة المجندين. (روسيا اليوم)