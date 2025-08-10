31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
31
o
صيدا
33
o
جونية
35
o
النبطية
38
o
زحلة
38
o
بعلبك
22
o
بشري
32
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
انخفاض عدد الجنود في الجيش الكوري الجنوبي يثير القلق
Lebanon 24
10-08-2025
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفض حجم القوات المسلحة
الكورية
الجنوبية إلى 450 ألف جندي مما أدى إلى حل أو دمج 17 وحدة عسكرية على مستوى الفرقة، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" اليوم الأحد.
Advertisement
وأوضحت الوكالة أن بيانات قدمتها
وزارة الدفاع
وإدارة القوى العاملة العسكرية إلى النائبة عن
الحزب الديمقراطي
الحاكم تشو مي-أيه أظهرت أن حجم القوات انخفض بمقدار 110 آلاف جندي من 560 ألف جندي في عام 2019 إلى 450 ألف جندي في
تموز
عام 2025.
وقد انهار الحد الأدنى لعدد القوات المطلوب في ظل حالة وقف إطلاق النار وهو 500 ألف جندي، قبل عامين، والآن تواجه البلاد نقصا قدره 50 ألف جندي في العدد المطلوب.
وعلى وجه الخصوص، تراجع عدد الجنود في القوات البرية بمقدار أكثر من 100 ألف جندي إلى 200 ألف جندي على مدى
الست
سنوات الماضية.
وقالت وزارة الدفاع إن هذا التراجع يعزي بشكل أساس إلى معدل المواليد المنخفض وانخفاض عدد الضباط نتيجة تراجع تفضيل أداء الخدمة العسكرية في رتبة ضابط مع تحسن معاملة المجندين. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
إغلاق مكتب دعم ضحايا الدبلوماسيين يثير القلق في وزارة الخارجية الأميركية
Lebanon 24
إغلاق مكتب دعم ضحايا الدبلوماسيين يثير القلق في وزارة الخارجية الأميركية
10/08/2025 12:14:43
10/08/2025 12:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن إعلام كوري: المدعي العام لكوريا الجنوبية يوجه الاتهام إلى الرئيس السابق يون سوك يول
Lebanon 24
رويترز عن إعلام كوري: المدعي العام لكوريا الجنوبية يوجه الاتهام إلى الرئيس السابق يون سوك يول
10/08/2025 12:14:43
10/08/2025 12:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: احتراق عدد من جنود الجيش في الكمين شمالي قطاع غزة
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: احتراق عدد من جنود الجيش في الكمين شمالي قطاع غزة
10/08/2025 12:14:43
10/08/2025 12:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط وجندي من وحدة مقتفي الأثر بجروح خطرة جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط وجندي من وحدة مقتفي الأثر بجروح خطرة جنوبي قطاع غزة
10/08/2025 12:14:43
10/08/2025 12:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تدهور صحي حاد في غزة.. الجوع يفتك بالأطفال واستهداف متواصل للمدنيين
Lebanon 24
تدهور صحي حاد في غزة.. الجوع يفتك بالأطفال واستهداف متواصل للمدنيين
04:47 | 2025-08-10
10/08/2025 04:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: خطة إسرائيل لإعادة احتلال غزة مرفوضة وقد تؤدي لانفجار شامل
Lebanon 24
روسيا: خطة إسرائيل لإعادة احتلال غزة مرفوضة وقد تؤدي لانفجار شامل
04:20 | 2025-08-10
10/08/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بأمر من طالبان.. إغلاق مئات صالونات التجميل في كابل
Lebanon 24
بأمر من طالبان.. إغلاق مئات صالونات التجميل في كابل
04:06 | 2025-08-10
10/08/2025 04:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمات يهودية تدعو إسرائيل للالتزام بالحل السلمي وتجنب كارثة إنسانية
Lebanon 24
منظمات يهودية تدعو إسرائيل للالتزام بالحل السلمي وتجنب كارثة إنسانية
03:40 | 2025-08-10
10/08/2025 03:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضيرات إسرائيلية لاجتياح غزة.. تجنيد احتياط وتجهيز دبابات
Lebanon 24
تحضيرات إسرائيلية لاجتياح غزة.. تجنيد احتياط وتجهيز دبابات
03:15 | 2025-08-10
10/08/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
06:51 | 2025-08-09
09/08/2025 06:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
14:49 | 2025-08-09
09/08/2025 02:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
09:30 | 2025-08-09
09/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
11:46 | 2025-08-09
09/08/2025 11:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
15:00 | 2025-08-09
09/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:47 | 2025-08-10
تدهور صحي حاد في غزة.. الجوع يفتك بالأطفال واستهداف متواصل للمدنيين
04:20 | 2025-08-10
روسيا: خطة إسرائيل لإعادة احتلال غزة مرفوضة وقد تؤدي لانفجار شامل
04:06 | 2025-08-10
بأمر من طالبان.. إغلاق مئات صالونات التجميل في كابل
03:40 | 2025-08-10
منظمات يهودية تدعو إسرائيل للالتزام بالحل السلمي وتجنب كارثة إنسانية
03:15 | 2025-08-10
تحضيرات إسرائيلية لاجتياح غزة.. تجنيد احتياط وتجهيز دبابات
02:40 | 2025-08-10
الضفة الغربية.. مستوطنون يعتدون على رمّون ودير جرير بحماية قوات الاحتلال
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
10/08/2025 12:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
10/08/2025 12:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
10/08/2025 12:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24