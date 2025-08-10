Advertisement

عربي-دولي

انخفاض عدد الجنود في الجيش الكوري الجنوبي يثير القلق

Lebanon 24
10-08-2025 | 03:00
انخفض حجم القوات المسلحة الكورية الجنوبية إلى 450 ألف جندي مما أدى إلى حل أو دمج 17 وحدة عسكرية على مستوى الفرقة، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" اليوم الأحد.
وأوضحت الوكالة أن بيانات قدمتها وزارة الدفاع وإدارة القوى العاملة العسكرية إلى النائبة عن الحزب الديمقراطي الحاكم تشو مي-أيه أظهرت أن حجم القوات انخفض بمقدار 110 آلاف جندي من 560 ألف جندي في عام 2019 إلى 450 ألف جندي في تموز عام 2025.

وقد انهار الحد الأدنى لعدد القوات المطلوب في ظل حالة وقف إطلاق النار وهو 500 ألف جندي، قبل عامين، والآن تواجه البلاد نقصا قدره 50 ألف جندي في العدد المطلوب.

وعلى وجه الخصوص، تراجع عدد الجنود في القوات البرية بمقدار أكثر من 100 ألف جندي إلى 200 ألف جندي على مدى الست سنوات الماضية.

وقالت وزارة الدفاع إن هذا التراجع يعزي بشكل أساس إلى معدل المواليد المنخفض وانخفاض عدد الضباط نتيجة تراجع تفضيل أداء الخدمة العسكرية في رتبة ضابط مع تحسن معاملة المجندين. (روسيا اليوم)
