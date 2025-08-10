Advertisement

عربي-دولي

بكين تحقق مع دبلوماسي بارز مرشح لوزارة الخارجية... ما القصة؟

Lebanon 24
10-08-2025 | 06:02
A-
A+
Doc-P-1403048-638904283213178994.png
Doc-P-1403048-638904283213178994.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الصينية اعتقلت الدبلوماسي البارز ليو جيان تشاو، المرشح المحتمل لمنصب وزير الخارجية، للتحقيق معه بعد عودته إلى بكين أواخر تموز الماضي من رحلة عمل خارجية، دون الكشف عن أسباب احتجازه حتى الآن.
Advertisement


يُعتبر ليو، البالغ من العمر 61 عامًا، من كبار الدبلوماسيين في الصين، وقد شغل سابقًا منصب مسؤول مكافحة الفساد ضمن أجهزة الانضباط الحزبية.


ومنذ عامين، يتولى رئاسة دائرة العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي الصيني، المسؤولة عن إدارة العلاقات مع الأحزاب السياسية الأجنبية والدول الاشتراكية.


وأشارت السجلات الرسمية إلى أن آخر أنشطة ليو العلنية شملت زيارات إلى سنغافورة وجنوب أفريقيا والجزائر أواخر الشهر الماضي بصفته رئيس الدائرة.


فيما لا يزال اسمه مدرجا على موقع الدائرة كوزير لها، وفقا لتقرير نشرته "وول ستريت جورنال".


وخلال زيارته إلى واشنطن ونيويورك مطلع عام 2024، حظي ليو بإشادة لحضوره اللافت وطريقته المؤثرة في إيصال رسائل تدعو إلى استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، بحسب أشخاص حضروا الاجتماعات معه آنذاك.


وأشار بعض المشاركين الأميركيين إلى استعداد ليو للاستماع إلى المخاوف بشأن سياسات الصين والرد عليها، بما في ذلك الإجراءات الصارمة ضد الشركات الغربية المتخصصة في تقييم المخاطر الاستثمارية داخل البلاد.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإماراتية تؤكد على ضرورة تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات ضمن مقاربات شاملة تحقق الاستقرار
lebanon 24
10/08/2025 18:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
يُرجَّح أن يكون وزير الخارجية المقبل.. اعتقال دبلوماسي صيني بارز
lebanon 24
10/08/2025 18:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الباكستانية: نرشح الرئيس ترامب لجائزة نوبل للسلام تقديراً لدوره الدبلوماسي وقيادته خلال أزمتنا مع الهند
lebanon 24
10/08/2025 18:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوة فرنسية جريئة: دبلوماسي ومؤرخ بارزان يطالبان ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل
lebanon 24
10/08/2025 18:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:47 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:46 | 2025-08-10
10:25 | 2025-08-10
10:00 | 2025-08-10
08:47 | 2025-08-10
08:00 | 2025-08-10
08:00 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24