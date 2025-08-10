Advertisement

عربي-دولي

عراقجي: لا موعد محددا لجولة المفاوضات المقبلة

Lebanon 24
10-08-2025 | 13:47
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل إلى طهران غداً، مشدداً على أنه "لا يوجد أي برنامج لزيارة أي موقع قبل التوصل إلى إطار عمل للتعاون".
وأضاف عراقجي، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد، أن المفاوضات مع الوكالة ستُعقد غداً لتحديد إطار التعاون، موضحاً أن "التعاون لن يبدأ قبل التوصل إلى هذا الإطار الذي سيكون أيضاً على أساس قانون مجلس الشورى"، وفق ما نقلت وكالة "إيسنا".

وأشار الوزير الإيراني إلى أن الاتصالات مع الجانب الأوروبي مستمرة، مشيراً إلى أن الأوروبيين طرحوا مسألة "سناب باك"، لكن موقف طهران هو أن هذه الآلية "لا أساس لها"، معتبراً أن أوروبا "لا تُعد طرفاً مشاركاً في الاتفاق النووي" من وجهة نظر إيران.

كذلك أكد أن النقاشات الفنية والقانونية لا تزال قائمة، وأن زملاءه على تواصل مع الأوروبيين، غير أن موعد الجولة التالية من المفاوضات لم يُحدد بعد.
