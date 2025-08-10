عراقجي: لا موعد محددا لجولة المفاوضات المقبلة

أعلن عباس عراقجي أن نائب للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل إلى غداً، مشدداً على أنه "لا يوجد أي برنامج لزيارة أي موقع قبل التوصل إلى إطار عمل للتعاون".

وأضاف عراقجي، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش اجتماع اليوم الأحد، أن المفاوضات مع الوكالة ستُعقد غداً لتحديد إطار التعاون، موضحاً أن "التعاون لن يبدأ قبل التوصل إلى هذا الإطار الذي سيكون أيضاً على أساس قانون مجلس الشورى"، وفق ما نقلت وكالة "إيسنا".



وأشار الوزير الإيراني إلى أن الاتصالات مع الجانب مستمرة، مشيراً إلى أن طرحوا مسألة "سناب باك"، لكن موقف طهران هو أن هذه الآلية "لا أساس لها"، معتبراً أن "لا تُعد طرفاً مشاركاً في " من وجهة نظر .



كذلك أكد أن النقاشات الفنية والقانونية لا تزال قائمة، وأن زملاءه على تواصل مع الأوروبيين، غير أن موعد الجولة التالية من المفاوضات لم يُحدد بعد.