عربي-دولي

قبيل لقاء ترامب بوتين المرتقب.. واشنطن ستبقي قنوات الحوار مفتوحة مع أوكرانيا

Lebanon 24
10-08-2025 | 14:18
قال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إن الولايات المتحدة تعمل حالياً على تحديد موعد يمكن من خلاله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجلوس معا لبحث سبل إنهاء الصراع الدائر.
وأضاف فانس في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" اليوم الأحد، أن واشنطن ستبقي قنوات الحوار مفتوحة مع أوكرانيا والرئيس زيلينسكي، في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة.

وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى أنه لا يعتقد أن عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي قبل اجتماع بوتين المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيكون خطوة مثمرة في هذه المرحلة.

كذلك أعلن نائب الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة، في تسويتها للصراع في أوكرانيا، تنطلق من خط التماس الحالي وتريد إيجاد حل "يمكن لكل من روسيا والأوكرانيين التعايش معه".

وقال فانس: "إذا أخذنا خط التماس الحالي بين روسيا وأوكرانيا، فسوف نحاول التوصل إلى تسوية يمكن للروس والأوكرانيين العيش فيها بسلام نسبيا".

وأكد أن ترامب غير واثق من نجاح المفاوضات بشأن أوكرانيا، لكنه يرى ضرورة منحها فرصة. وتابع: "أخبرني الرئيس اليوم أن الأمر قد ينجح. وقد لا ينجح. لكن الأمر يستحق المحاولة".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24