حماس: نتنياهو يوظف ملف الأسرى لتبرير استمرار العمليات العسكرية

قالت حركة اليوم الأحد، إن تصريحات تمثل “محاولة مفضوحة” لتبرئة وجيشها من “جرائم الإبادة والتجويع”في غزة والموثقة على المستوى الدولي.واعتبرت الحركة أن “يوظف” ملف الأسرى لتبرير استمرار العمليات العسكرية رغم مقتل العشرات منهم، متهمةً إياه بالانقلاب على اتفاقات التبادل السابقة.وأضافت حماس أنها كانت “على بعد خطوة واحدة” من التوصل إلى اتفاق وتبادل للأسرى، قبل أن ينسحب نتنياهو من جولة المفاوضات الأخيرة.وشددت على أن “الطريق الوحيد للحفاظ على حياة الأسرى” يتمثل في وقف العدوان والتوصل إلى اتفاق، لا بمواصلة القصف والحصار.ونفت الحركة ما وصفتها بـ”مزاعم” إدخال مليوني طن من المساعدات إلى غزة، قائلة إن بيانات أممية تؤكد استمرار الجوع الحاد ووفاة الأطفال.