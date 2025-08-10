29
عربي-دولي
حماس: نتنياهو يوظف ملف الأسرى لتبرير استمرار العمليات العسكرية
Lebanon 24
10-08-2025
|
15:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت حركة
حماس
اليوم الأحد، إن تصريحات
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
تمثل “محاولة مفضوحة” لتبرئة
إسرائيل
وجيشها من “جرائم الإبادة والتجويع”في غزة والموثقة على المستوى الدولي.
واعتبرت الحركة أن
نتنياهو
“يوظف” ملف الأسرى لتبرير استمرار العمليات العسكرية رغم مقتل العشرات منهم، متهمةً إياه بالانقلاب على اتفاقات التبادل السابقة.
وأضافت حماس أنها كانت “على بعد خطوة واحدة” من التوصل إلى اتفاق وتبادل للأسرى، قبل أن ينسحب نتنياهو من جولة المفاوضات الأخيرة.
وشددت على أن “الطريق الوحيد للحفاظ على حياة الأسرى” يتمثل في وقف العدوان والتوصل إلى اتفاق، لا بمواصلة القصف والحصار.
ونفت الحركة ما وصفتها بـ”مزاعم” إدخال مليوني طن من المساعدات إلى غزة، قائلة إن بيانات أممية تؤكد استمرار الجوع الحاد ووفاة الأطفال.
