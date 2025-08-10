Advertisement

عربي-دولي

حماس: نتنياهو يوظف ملف الأسرى لتبرير استمرار العمليات العسكرية

Lebanon 24
10-08-2025 | 15:38
A-
A+
Doc-P-1403190-638904625025849678.jpg
Doc-P-1403190-638904625025849678.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت حركة حماس اليوم الأحد، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمثل “محاولة مفضوحة” لتبرئة إسرائيل وجيشها من “جرائم الإبادة والتجويع”في غزة والموثقة على المستوى الدولي.
Advertisement

واعتبرت الحركة أن نتنياهو “يوظف” ملف الأسرى لتبرير استمرار العمليات العسكرية رغم مقتل العشرات منهم، متهمةً إياه بالانقلاب على اتفاقات التبادل السابقة.

وأضافت حماس أنها كانت “على بعد خطوة واحدة” من التوصل إلى اتفاق وتبادل للأسرى، قبل أن ينسحب نتنياهو من جولة المفاوضات الأخيرة.

وشددت على أن “الطريق الوحيد للحفاظ على حياة الأسرى” يتمثل في وقف العدوان والتوصل إلى اتفاق، لا بمواصلة القصف والحصار.

ونفت الحركة ما وصفتها بـ”مزاعم” إدخال مليوني طن من المساعدات إلى غزة، قائلة إن بيانات أممية تؤكد استمرار الجوع الحاد ووفاة الأطفال.
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الفرنسي: استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة لا مبرر له
lebanon 24
11/08/2025 01:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: حماس ترفض التفاوض في ملف الأسرى قبل ملفات الإطار الرئيسية
lebanon 24
11/08/2025 01:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: خلاف بين نتنياهو والوزراء من جهة والجيش من جهة أخرى بشأن كيفية استمرار العملية العسكرية في غزة
lebanon 24
11/08/2025 01:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: حماس تستند على الأسرى الأحياء ونحن ملزمون بإعادة الأسرى الأحياء والأموات
lebanon 24
11/08/2025 01:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:51 | 2025-08-10
16:45 | 2025-08-10
16:44 | 2025-08-10
16:15 | 2025-08-10
16:00 | 2025-08-10
15:46 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24