اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو.. هذا ما دار بينهما

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء: "تحدث للتو مع رئيس .. ناقش الاثنان خطط للسيطرة على معاقل المتبقية في غزة من أجل إنهاء الحرب بإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس". أجرى ، الأحد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي .وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء: "تحدث للتو مع رئيس .. ناقش الاثنان خطط للسيطرة على معاقل المتبقية في غزة من أجل إنهاء الحرب بإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس".

وأضاف: "شكر رئيس الوزراء على دعمه الثابت لإسرائيل منذ بداية الحرب".



وقالت هيئة البث ، الأحد، إن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، لبحث "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب.



وأضافت: "الضوء الأخضر يعني مفاوضات للتوصل إلى اتفاق يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب".



وأوضحت: "سيتمكن ويتكوف الآن من طرح هذا المقترح خلال محادثاته مع الوسيطين قطر ومصر".