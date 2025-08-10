Advertisement

عربي-دولي

اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو.. هذا ما دار بينهما

Lebanon 24
10-08-2025 | 15:46
A-
A+
Doc-P-1403195-638904628951459252.webp
Doc-P-1403195-638904628951459252.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
Advertisement


وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء: "تحدث نتنياهو للتو مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.. ناقش الاثنان خطط إسرائيل للسيطرة على معاقل حماس المتبقية في غزة من أجل إنهاء الحرب بإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس".
وأضاف: "شكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على دعمه الثابت لإسرائيل منذ بداية الحرب".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، إن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، لبحث "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب.

وأضافت: "الضوء الأخضر يعني مفاوضات للتوصل إلى اتفاق يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب".

وأوضحت: "سيتمكن ويتكوف الآن من طرح هذا المقترح خلال محادثاته مع الوسيطين قطر ومصر".
مواضيع ذات صلة
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: اتصال هاتفي بين ترمب ونتنياهو
lebanon 24
11/08/2025 01:21:16 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصال بين بوتين ونتنياهو.. ماذا دار فيه؟
lebanon 24
11/08/2025 01:21:16 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي اتصل ببزشكيان.. هذا ما دار بينهما
lebanon 24
11/08/2025 01:21:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إتصال بين عون والسيسي.. هذا ما دار خلاله
lebanon 24
11/08/2025 01:21:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:51 | 2025-08-10
16:45 | 2025-08-10
16:44 | 2025-08-10
16:15 | 2025-08-10
16:00 | 2025-08-10
15:38 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24