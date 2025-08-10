أوكرانيا: إصابة 12 شخصاً في غارات روسية على زابوريجيا

Advertisement

قالت ، اليوم الأحد، إن 12 شخصا على الأقل أصيبوا جراء غارات شنتها على منطقة زابوريجيا.وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس إن الهجوم نُفذ بقنابل جوية موجهة مما ألحق أضرارا بمناطق سكنية ومحطة حافلات ومركز طبي.وأضافت “أصيب 12 شخصا على الأقل بجروح، وانتشل أفراد الطوارئ مصابا من تحت أنقاض أحد المباني المدمرة”.