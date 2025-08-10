Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا: إصابة 12 شخصاً في غارات روسية على زابوريجيا

Lebanon 24
10-08-2025 | 16:15
A-
A+
Doc-P-1403205-638904666849149375.jpg
Doc-P-1403205-638904666849149375.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأحد، إن 12 شخصا على الأقل أصيبوا جراء غارات شنتها روسيا على منطقة زابوريجيا.
Advertisement

وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس إن الهجوم نُفذ بقنابل جوية موجهة مما ألحق أضرارا بمناطق سكنية ومحطة حافلات ومركز طبي.

وأضافت “أصيب 12 شخصا على الأقل بجروح، وانتشل أفراد الطوارئ مصابا من تحت أنقاض أحد المباني المدمرة”.
مواضيع ذات صلة
أوكرانيا: إصابة 8 أشخاص في هجوم جوي روسي على كييف
lebanon 24
11/08/2025 01:21:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية: إصابة 14 شخصا بينهم أطفال في هجوم بمسيّرات روسية على أوديسا
lebanon 24
11/08/2025 01:21:35 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة 14 شخصا على الأقل في قصف روسي استهدف منشأة طبية في خاركيف
lebanon 24
11/08/2025 01:21:35 Lebanon 24 Lebanon 24
قتلى بهجوم روسي على منطقة زابوريجيا في أوكرانيا
lebanon 24
11/08/2025 01:21:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:51 | 2025-08-10
16:45 | 2025-08-10
16:44 | 2025-08-10
16:00 | 2025-08-10
15:46 | 2025-08-10
15:38 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24