عربي-دولي

ميرتس: وقف ألمانيا تصدير الأسلحة لإسرائيل رد على خطط توسيع عملياتها بغزة

Lebanon 24
10-08-2025 | 16:51
قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأحد، إن قرار برلين وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل رد على خطة إسرائيل توسيع عملياتها في قطاع غزة.
وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) “لا يمكننا تقديم أسلحة في صراع يجري الآن بالوسائل العسكرية فقط. نريد المساعدة دبلوماسيا، ونحن نقوم بذلك”.

ودفعت الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وخطط إسرائيل توسيع سيطرتها العسكرية على القطاع ألمانيا إلى اتخاذ هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر على نحو لم يسبق له مثيل.

وقال ميرتس في المقابلة إن توسيع نطاق العمليات الإسرائيلية في غزة قد يودي بحياة مئات الآلاف من المدنيين وسيتطلب إخلاء مدينة غزة بأكملها.

وأضاف متسائلا “إلى أين من المفترض أن يذهب هؤلاء الناس؟… لا يمكننا أن نفعل ذلك، ولن نفعل ذلك، ولن أفعل ذلك”.
