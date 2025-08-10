ميرتس: وقف ألمانيا تصدير الأسلحة لإسرائيل رد على خطط توسيع عملياتها بغزة

Advertisement

قال المستشار الألماني ميرتس، اليوم الأحد، إن قرار وقف صادرات الأسلحة إلى رد على خطة إسرائيل توسيع عملياتها في .وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون (إيه.آر.دي) “لا يمكننا تقديم أسلحة في صراع يجري الآن بالوسائل العسكرية فقط. نريد المساعدة دبلوماسيا، ونحن نقوم بذلك”.ودفعت الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وخطط إسرائيل توسيع سيطرتها العسكرية على القطاع إلى اتخاذ هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر على نحو لم يسبق له مثيل.وقال ميرتس في المقابلة إن توسيع نطاق العمليات في غزة قد يودي بحياة مئات الآلاف من المدنيين وسيتطلب إخلاء مدينة غزة بأكملها.وأضاف متسائلا “ من المفترض أن يذهب هؤلاء الناس؟… لا يمكننا أن نفعل ذلك، ولن نفعل ذلك، ولن أفعل ذلك”.