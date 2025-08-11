بعد فيديو مشفى السويداء.. الداخلية السورية: سنحاسب!

على مدى الساعات الماضية، طلب عدد من الناشطين الحقوقيين السوريين باجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف التي وقعت الشهر الماضي في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، بعد نشر مقطع فيدية أمس الأحد يظهر مسلحين زعم أنهم من يقتلون مسعفا متطوعا في مستشفى.

وأظهرت اللقطات التي أخذت من كاميرا مراقبة من المستشفى في مدينة السويداء يوم 16 ، مجموعة من الأشخاص يبدو أنهم من الموظفين جاثين على ركبهم في أحد الممرات.

فيما بدا في الفيديو عدد من المسلحين يقفون أمامهم، بعضهم يرتدي زيا عسكريا.

كما وثق المقطع عراكا قصيرا بين مسلح ورجل بدا أنه أحد المتطوعين مع الكوادر الطبية في المستشفى، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.



وبعد ذلك، أطلق المسلح النار ، وجرت جثته بعيدا وقد بدت آثار الدماء على الأرض.



من جهتها، أعلنت في بيان فجر اليوم الإثنين أنها تابعت "الفيديو المؤلم المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أُشير إلى أنه صُوّر داخل المشفى الوطني في السويداء في وقت سابق".

كما أكدت إدانتها لهذا الفعل بأشد العبارات، وشددت على أنه "سيتم محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم"، وفق تعبيرها.وأوضحت الوزارة انه تم تكليف اللواء عبد الطحان، المعاون للشؤون الأمنية، بالإشراف المباشر على مجريات التحقيق لضمان الوصول إلى الجناة وتوقيفهم بأسرع وقت ممكن.



