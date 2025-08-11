Advertisement

عربي-دولي

تحمل 540 طناً من المواد الغذائية.. الإمارات تدخل 20 شاحنة إلى قطاع غزة

Lebanon 24
11-08-2025 | 01:00
بالتعاون مع الأردن وبمشاركة كل من ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وبلجيكا، وفرنسا/ نفذت دولة الإمارات يوم الأحد، عملية الإنزال الجوي للمساعدات رقم 68 ضمن عملية "طيور الخير"، التابعة لعملية "الفارس الشهم 3".
وبحسب بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، فقد دخلت عبر المعابر البرية 20 شاحنة تحمل 540 طناً من المواد الغذائية الموجهة إلى سكان غزة، في إطار الجهود الإماراتية المتواصلة لتأمين الإمدادات الحيوية براً وجواً، ليرتفع إجمالي الإنزال الجوي الذي نفذته دولة الامارات إلى أكثر من 3908 أطنان من المساعدات المتنوعة، التي تشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية، تأكيداً لالتزامها المتواصل بمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم".

وأكد البيان أن "هذه الجهود تجسد الدور الريادي لدولة الإمارات في العمل الإغاثي الدولي، عبر توحيد الجهود مع شركائها الإقليميين والدوليين، وتكريس نهج العطاء الإنساني للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات".
