33
o
بيروت
35
o
طرابلس
32
o
صور
36
o
جبيل
33
o
صيدا
35
o
جونية
37
o
النبطية
39
o
زحلة
38
o
بعلبك
23
o
بشري
33
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قد يكون الأسوأ في التاريخ.. زلزال مدمر وتسونامي يهددان الساحل الأميركي!
Lebanon 24
11-08-2025
|
04:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت دراسة علمية حديثة، من احتمال وقوع زلزال مدمر على الساحل الأميركي المطل على المحيط الهادئ قبل حلول عام 2100، قد يكون من بين الأسوأ في التاريخ، وفقاً لبحث أجراه علماء من جامعة فرجينيا التقنية ونشرته صحيفة "ديلي ميل"
البريطانية
.
Advertisement
وذكرت الدراسة أن زلزالاً بقوة تتراوح بين 8.0 و9.0 درجات قد يتسبب في تسونامي هائل يصل ارتفاعه إلى 100 قدم، قادر على محو مساحات واسعة من الساحل
الغربي
للولايات المتحدة نتيجة هبوط مفاجئ في خط الساحل يصل إلى نحو ثمانية أقدام.
وقد يرفع التغير المناخي منسوب مياه البحر بحوالي 60 سنتيمتراً بحلول نهاية القرن، مما قد يزيد من حجم الدمار والفيضانات في حال حدوث زلزال قوي في منطقة صدع اندساس كاسكاديا، الذي يمتد لمسافة 970 كيلومتراً على طول ساحل أميركا الشمالية من كندا حتى كاليفورنيا.
وأشارت الأستاذة تينا دارا إلى أن الكارثة المحتملة ستكون مدمرة، حيث سيكون التسونامي الناتج عنها هائل التأثير.
وأكدت السجلات الجيولوجية أن آخر زلزال مماثل وقع في عام 1700، وتحدث هذه الظواهر بمعدل كل 500 عام تقريباً، مما يزيد من احتمال وقوعه خلال العقود
القادمة
.
ووفقاً للدراسة، فإن هذه الكوارث لا تهدد الأرواح والبنية التحتية فحسب، بل قد تؤدي أيضاً إلى تلوث واسع النطاق في المياه والغلاف الجوي.
وفي سياق متصل، شهدت شبه
جزيرة
كامتشاتكا الروسية في 30
تموز
الماضي زلزالاً بقوة 8.8 درجات، هو الأقوى منذ عام 1952، وأعقبه تسونامي وصلت أمواجه إلى السواحل الأميركية، مما يؤكد النشاط الزلزالي المتزايد في المنطقة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
نظام التحذير الأميركي: التحذير من التسونامي يشمل كاليفورنيا والاسكا بعد الزلزال قبالة سواحل روسيا
Lebanon 24
نظام التحذير الأميركي: التحذير من التسونامي يشمل كاليفورنيا والاسكا بعد الزلزال قبالة سواحل روسيا
11/08/2025 13:12:40
11/08/2025 13:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا: قلقون من تصعيد بالمنطقة قد يكون مدمرا
Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا: قلقون من تصعيد بالمنطقة قد يكون مدمرا
11/08/2025 13:12:40
11/08/2025 13:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: أمواج التسونامي وصلت إلى سواحل كاليفورنيا
Lebanon 24
رويترز: أمواج التسونامي وصلت إلى سواحل كاليفورنيا
11/08/2025 13:12:40
11/08/2025 13:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ما موقع زلزال روسيا على قائمة أقوى الزلازل في التاريخ؟
Lebanon 24
ما موقع زلزال روسيا على قائمة أقوى الزلازل في التاريخ؟
11/08/2025 13:12:40
11/08/2025 13:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
اي اوكرانيا يريد ترامب التنازل عنها لبوتين؟.. هذا ما كشفه تقرير فرنسي
Lebanon 24
اي اوكرانيا يريد ترامب التنازل عنها لبوتين؟.. هذا ما كشفه تقرير فرنسي
05:30 | 2025-08-11
11/08/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"نُدرك الصعوبات".. تعليق إيراني جديد عن "حصر السلاح" في لبنان
Lebanon 24
"نُدرك الصعوبات".. تعليق إيراني جديد عن "حصر السلاح" في لبنان
05:12 | 2025-08-11
11/08/2025 05:12:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رداً على تدريبات أميركية كورية جنوبية.. بيونغ ياتغ تهدد
Lebanon 24
رداً على تدريبات أميركية كورية جنوبية.. بيونغ ياتغ تهدد
04:50 | 2025-08-11
11/08/2025 04:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية قمة بوتين وترامب.. ماذا فعل جهاز الخدمة السرية في ألاسكا؟
Lebanon 24
عشية قمة بوتين وترامب.. ماذا فعل جهاز الخدمة السرية في ألاسكا؟
04:30 | 2025-08-11
11/08/2025 04:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سيزور بيروت.. علي لاريجاني: لبنان شأنه شأن إيران
Lebanon 24
سيزور بيروت.. علي لاريجاني: لبنان شأنه شأن إيران
04:05 | 2025-08-11
11/08/2025 04:05:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. هذا ما أعلنته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
Lebanon 24
بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. هذا ما أعلنته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
14:23 | 2025-08-10
10/08/2025 02:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا فعلت الرطوبة والحرارة بالشبكة؟ بيان مهم من "كهرباء لبنان"
Lebanon 24
ماذا فعلت الرطوبة والحرارة بالشبكة؟ بيان مهم من "كهرباء لبنان"
11:19 | 2025-08-10
10/08/2025 11:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج المراقبة البريطانية جنوباً: دعم أمني للجيش ورفض اسرائيلي؟
Lebanon 24
أبراج المراقبة البريطانية جنوباً: دعم أمني للجيش ورفض اسرائيلي؟
10:00 | 2025-08-10
10/08/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر به سكان لبنان.. زلزال قوي يضرب تركيا ويخلّف أضراراً وانهيار مبانٍ
Lebanon 24
شعر به سكان لبنان.. زلزال قوي يضرب تركيا ويخلّف أضراراً وانهيار مبانٍ
13:35 | 2025-08-10
10/08/2025 01:35:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"هذا أكبر خطأ إسرائيليّ".. صحيفة في تل أبيب تعترف
Lebanon 24
"هذا أكبر خطأ إسرائيليّ".. صحيفة في تل أبيب تعترف
14:00 | 2025-08-10
10/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2025-08-11
اي اوكرانيا يريد ترامب التنازل عنها لبوتين؟.. هذا ما كشفه تقرير فرنسي
05:12 | 2025-08-11
"نُدرك الصعوبات".. تعليق إيراني جديد عن "حصر السلاح" في لبنان
04:50 | 2025-08-11
رداً على تدريبات أميركية كورية جنوبية.. بيونغ ياتغ تهدد
04:30 | 2025-08-11
عشية قمة بوتين وترامب.. ماذا فعل جهاز الخدمة السرية في ألاسكا؟
04:05 | 2025-08-11
سيزور بيروت.. علي لاريجاني: لبنان شأنه شأن إيران
03:58 | 2025-08-11
طفل أنقذ شقيقته من محاولة اختطاف في وضح النهار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
فيديو
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
11/08/2025 13:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
11/08/2025 13:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
11/08/2025 13:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24