عربي-دولي

عشية قمة بوتين وترامب.. ماذا فعل جهاز الخدمة السرية في ألاسكا؟

Lebanon 24
11-08-2025 | 04:30
Doc-P-1403338-638905089748011685.jpg
Doc-P-1403338-638905089748011685.jpg photos 0
عشية القمة الروسية الأميركية المرتقبة، استأجر جهاز الخدمة السرية الأميركية المختصة بحماية المسؤولين الحكوميين عقارا في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا، وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".
ونقلت الصحيفة عن الوكيل العقاري لاري ديسبرو قوله إنه أجر عقارا يضم 6 غرف للنوم للخدمة السرية عشية اللقاء، فيما لم يكشف البيت الأبيض في حديث مع الصحيفة عن المكان المحددة للقاء بوتين وترامب.

وارتفعت أسعار حجز الفنادق في مدينة أنكوريج، أكبر مدينة ولاية ألاسكا، بمقدار ضعفين تقريبا عشية لقاء الرئيسين المرتقب، بحسب ما أفادت به وكالة "نوفوستي" الروسية في وقت سابق.

ويهدد ترامب منذ أسابيع بفرض عقوبات جديدة على روسيا لامتناعها عن وقف الحرب، لكنه أعلن يوم الجمعة الماضي أنه سيعقد قمة في 15 آب مع بوتين في ألاسكا.

ويوم السبت، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن ترامب منفتح على حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن الاستعدادات حالياً تجرى لعقد اجتماع ثنائي مع بوتين. (ارم نيوز)
