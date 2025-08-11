عشية قمة بوتين وترامب.. ماذا فعل جهاز الخدمة السرية في ألاسكا؟

Advertisement

عشية القمة الروسية الأميركية المرتقبة، استأجر جهاز الخدمة السرية الأميركية المختصة بحماية المسؤولين الحكوميين عقارا في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا، وفق ما أفادت صحيفة " تايمز".ونقلت الصحيفة عن الوكيل العقاري لاري ديسبرو قوله إنه أجر عقارا يضم 6 غرف للنوم للخدمة السرية عشية اللقاء، فيما لم يكشف في حديث مع الصحيفة عن المكان المحددة للقاء وترامب.وارتفعت أسعار حجز الفنادق في مدينة أنكوريج، أكبر مدينة ولاية ألاسكا، بمقدار ضعفين تقريبا عشية لقاء الرئيسين المرتقب، بحسب ما أفادت به وكالة "نوفوستي" الروسية في وقت سابق.ويهدد منذ أسابيع بفرض عقوبات جديدة على لامتناعها عن وقف الحرب، لكنه أعلن يوم الجمعة الماضي أنه سيعقد قمة في 15 آب مع بوتين في ألاسكا.ويوم السبت، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن ترامب منفتح على حضور الرئيس الأوكراني ، لكن الاستعدادات حالياً تجرى لعقد اجتماع ثنائي مع بوتين. (ارم نيوز)