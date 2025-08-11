33
o
بيروت
35
o
طرابلس
32
o
صور
36
o
جبيل
33
o
صيدا
35
o
جونية
37
o
النبطية
39
o
زحلة
38
o
بعلبك
23
o
بشري
33
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عشية قمة بوتين وترامب.. ماذا فعل جهاز الخدمة السرية في ألاسكا؟
Lebanon 24
11-08-2025
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
عشية القمة الروسية الأميركية المرتقبة، استأجر جهاز الخدمة السرية الأميركية المختصة بحماية المسؤولين الحكوميين عقارا في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا، وفق ما أفادت صحيفة "
نيويورك
تايمز".
Advertisement
ونقلت الصحيفة عن الوكيل العقاري لاري ديسبرو قوله إنه أجر عقارا يضم 6 غرف للنوم للخدمة السرية عشية اللقاء، فيما لم يكشف
البيت الأبيض
في حديث مع الصحيفة عن المكان المحددة للقاء
بوتين
وترامب.
وارتفعت أسعار حجز الفنادق في مدينة أنكوريج، أكبر مدينة ولاية ألاسكا، بمقدار ضعفين تقريبا عشية لقاء الرئيسين المرتقب، بحسب ما أفادت به وكالة "نوفوستي" الروسية في وقت سابق.
ويهدد
ترامب
منذ أسابيع بفرض عقوبات جديدة على
روسيا
لامتناعها عن وقف الحرب، لكنه أعلن يوم الجمعة الماضي أنه سيعقد قمة في 15 آب مع بوتين في ألاسكا.
ويوم السبت، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن ترامب منفتح على حضور الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
، لكن الاستعدادات حالياً تجرى لعقد اجتماع ثنائي مع بوتين. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
حاكم ألاسكا يرحب بعقد قمة ترمب وبوتين في الولاية
Lebanon 24
حاكم ألاسكا يرحب بعقد قمة ترمب وبوتين في الولاية
11/08/2025 13:12:47
11/08/2025 13:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب محاولة اغتيال ترامب.. تقرير لمجلس الشيوخ ينتقد جهاز الخدمة السرية
Lebanon 24
بسبب محاولة اغتيال ترامب.. تقرير لمجلس الشيوخ ينتقد جهاز الخدمة السرية
11/08/2025 13:12:47
11/08/2025 13:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يطالب الأوروبيين باتخاذ تدابير واضحة على خلفية قمة بوتين وترامب
Lebanon 24
زيلينسكي يطالب الأوروبيين باتخاذ تدابير واضحة على خلفية قمة بوتين وترامب
11/08/2025 13:12:47
11/08/2025 13:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قمة مرتقبة بين بوتين وترامب الأسبوع المقبل لتجاوز "نقطة الاستعصاء"
Lebanon 24
قمة مرتقبة بين بوتين وترامب الأسبوع المقبل لتجاوز "نقطة الاستعصاء"
11/08/2025 13:12:47
11/08/2025 13:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
اي اوكرانيا يريد ترامب التنازل عنها لبوتين؟.. هذا ما كشفه تقرير فرنسي
Lebanon 24
اي اوكرانيا يريد ترامب التنازل عنها لبوتين؟.. هذا ما كشفه تقرير فرنسي
05:30 | 2025-08-11
11/08/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"نُدرك الصعوبات".. تعليق إيراني جديد عن "حصر السلاح" في لبنان
Lebanon 24
"نُدرك الصعوبات".. تعليق إيراني جديد عن "حصر السلاح" في لبنان
05:12 | 2025-08-11
11/08/2025 05:12:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رداً على تدريبات أميركية كورية جنوبية.. بيونغ ياتغ تهدد
Lebanon 24
رداً على تدريبات أميركية كورية جنوبية.. بيونغ ياتغ تهدد
04:50 | 2025-08-11
11/08/2025 04:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يكون الأسوأ في التاريخ.. زلزال مدمر وتسونامي يهددان الساحل الأميركي!
Lebanon 24
قد يكون الأسوأ في التاريخ.. زلزال مدمر وتسونامي يهددان الساحل الأميركي!
04:12 | 2025-08-11
11/08/2025 04:12:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سيزور بيروت.. علي لاريجاني: لبنان شأنه شأن إيران
Lebanon 24
سيزور بيروت.. علي لاريجاني: لبنان شأنه شأن إيران
04:05 | 2025-08-11
11/08/2025 04:05:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. هذا ما أعلنته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
Lebanon 24
بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. هذا ما أعلنته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
14:23 | 2025-08-10
10/08/2025 02:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا فعلت الرطوبة والحرارة بالشبكة؟ بيان مهم من "كهرباء لبنان"
Lebanon 24
ماذا فعلت الرطوبة والحرارة بالشبكة؟ بيان مهم من "كهرباء لبنان"
11:19 | 2025-08-10
10/08/2025 11:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج المراقبة البريطانية جنوباً: دعم أمني للجيش ورفض اسرائيلي؟
Lebanon 24
أبراج المراقبة البريطانية جنوباً: دعم أمني للجيش ورفض اسرائيلي؟
10:00 | 2025-08-10
10/08/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر به سكان لبنان.. زلزال قوي يضرب تركيا ويخلّف أضراراً وانهيار مبانٍ
Lebanon 24
شعر به سكان لبنان.. زلزال قوي يضرب تركيا ويخلّف أضراراً وانهيار مبانٍ
13:35 | 2025-08-10
10/08/2025 01:35:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"هذا أكبر خطأ إسرائيليّ".. صحيفة في تل أبيب تعترف
Lebanon 24
"هذا أكبر خطأ إسرائيليّ".. صحيفة في تل أبيب تعترف
14:00 | 2025-08-10
10/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2025-08-11
اي اوكرانيا يريد ترامب التنازل عنها لبوتين؟.. هذا ما كشفه تقرير فرنسي
05:12 | 2025-08-11
"نُدرك الصعوبات".. تعليق إيراني جديد عن "حصر السلاح" في لبنان
04:50 | 2025-08-11
رداً على تدريبات أميركية كورية جنوبية.. بيونغ ياتغ تهدد
04:12 | 2025-08-11
قد يكون الأسوأ في التاريخ.. زلزال مدمر وتسونامي يهددان الساحل الأميركي!
04:05 | 2025-08-11
سيزور بيروت.. علي لاريجاني: لبنان شأنه شأن إيران
03:58 | 2025-08-11
طفل أنقذ شقيقته من محاولة اختطاف في وضح النهار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
فيديو
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
11/08/2025 13:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
11/08/2025 13:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
11/08/2025 13:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24