"كارثة غير مسبوقة بخطورتها".. هكذا علق ماكرون على خطة إسرائيل للسيطرة على غزة

ندد الرئيس بما وصفه بأنها "كارثة" وبالمضي "نحو حرب دائمة" عقب الإعلان عن خطة إسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة، مجددا اقتراحه بإنشاء "بعثة استقرار بتفويض من " لتأمين .واقترح انشاء "تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة"، مع منح "الأولوية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في غزة ودعم سكانها وإرساء حوكمة سلام واستقرار" بحسب الإليزيه.وأضاف في بيان اوردته"فرانس برس": "لقد أرسينا الأسس الوحيدة الموثوقة لذلك مع في ، بحصولنا، ولأول مرة، على نداء بالاجماع من الجهات الفاعلة الإقليمية لنزع سلاح وإطلاق سراح الرهائن".