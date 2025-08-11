Advertisement

عربي-دولي

"كارثة غير مسبوقة بخطورتها".. هكذا علق ماكرون على خطة إسرائيل للسيطرة على غزة

Lebanon 24
11-08-2025 | 08:44
A-
A+
Doc-P-1403421-638905240045748067.jpg
Doc-P-1403421-638905240045748067.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بما وصفه بأنها "كارثة" وبالمضي "نحو حرب دائمة" عقب الإعلان عن خطة إسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة، مجددا اقتراحه بإنشاء "بعثة استقرار بتفويض من الأمم المتحدة" لتأمين قطاع غزة.
Advertisement

واقترح الرئيس الفرنسي انشاء "تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة"، مع منح "الأولوية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في غزة ودعم سكانها وإرساء حوكمة سلام واستقرار" بحسب الإليزيه.

وأضاف في بيان اوردته"فرانس برس": "لقد أرسينا الأسس الوحيدة الموثوقة لذلك مع السعودية في نيويورك، بحصولنا، ولأول مرة، على نداء بالاجماع من الجهات الفاعلة الإقليمية لنزع سلاح حماس وإطلاق سراح الرهائن".

 
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الفرنسي يصف حرائق الغابات التي اندلعت جنوبي فرنسا بأنها "كارثة على نطاق غير مسبوق"
lebanon 24
11/08/2025 19:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أنقرة: خطة إسرائيل للسيطرة على غزة تهدف إلى التهجير القسري
lebanon 24
11/08/2025 19:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: العدوان الإسرائيلي على إيران في خضم المفاوضات "ضربة غير مسبوقة للدبلوماسية"
lebanon 24
11/08/2025 19:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": أزمة ثقة غير مسبوقة بين نتنياهو وكبار مسؤولي الدفاع
lebanon 24
11/08/2025 19:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-08-11
12:00 | 2025-08-11
11:29 | 2025-08-11
11:04 | 2025-08-11
11:00 | 2025-08-11
10:46 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24