عربي-دولي

بن سلمان يستقبل العاهل الأردني في نيوم السعودية

Lebanon 24
11-08-2025 | 10:46
Doc-P-1403466-638905328193962610.png
Doc-P-1403466-638905328193962610.png photos 0
عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و الملك عبدﷲ الثاني لقاء بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية.
وتناول اللقاء، الذي عقد في قصر نيوم بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، حسبما نقلت صحيفة "عمون"، العلاقات الثنائية والحرص على توطيدها بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم القضايا العربية والإسلامية.
 

كما تم بحث أبرز المستجدات بالمنطقة، وعلى رأسها التطورات الراهنة في غزة والضفة الغربية.

كما أضاف نفس المصدر أن اللقاء شهد حضور رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، علاء البطاينة.
 
