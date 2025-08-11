Advertisement

في منشور جديد... وزير إسرائيلي يهدد خامنئي بالاغتيال!

11-08-2025 | 11:29
وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الاثنين تهديدًا جديدًا للمرشد الإيراني علي خامنئي، ولمح إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لاغتياله.
وعبر حسابه على منصة "إكس"، كتب كاتس في منشور تعليقًا على صورة نشرتها إيران تظهر كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، الذين "من المقرر تصفيتهم"، وقال: "أقترح على الديكتاتور الإيراني خامنئي، أنه عندما يخرج من الملجأ، أن يرفع بين الحين والآخر نظره إلى السماء، ويصغي جيدا لأي طنين".


وأضاف: "أولئك من قتلوا في عملية "الزفاف الأحمر" في انتظاره"، في إشارة إلى سلسلة الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل واستهدفت كبار قادة الحرس الثوري والعلماء الإيرانيين.
 
