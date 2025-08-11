30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في منشور جديد... وزير إسرائيلي يهدد خامنئي بالاغتيال!
Lebanon 24
11-08-2025
|
11:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
اليوم الاثنين تهديدًا جديدًا للمرشد
الإيراني
علي خامنئي
، ولمح إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لاغتياله.
Advertisement
وعبر حسابه على منصة "إكس"، كتب كاتس في منشور تعليقًا على صورة نشرتها
إيران
تظهر كبار المسؤولين في الحكومة
الإسرائيلية
، الذين "من المقرر تصفيتهم"، وقال: "أقترح على الديكتاتور الإيراني
خامنئي
، أنه عندما يخرج من الملجأ، أن يرفع بين الحين والآخر نظره إلى السماء، ويصغي جيدا لأي طنين".
وأضاف: "أولئك من قتلوا في عملية "الزفاف الأحمر" في انتظاره"، في إشارة إلى سلسلة الاغتيالات التي نفذتها
إسرائيل
واستهدفت كبار قادة
الحرس الثوري
والعلماء الإيرانيين.
مواضيع ذات صلة
من خامنئي... منشور جديد وهذه تفاصيله!
Lebanon 24
من خامنئي... منشور جديد وهذه تفاصيله!
12/08/2025 02:46:08
12/08/2025 02:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد مرشد إيران علي خامنئي
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد مرشد إيران علي خامنئي
12/08/2025 02:46:08
12/08/2025 02:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
في آخر منشور... ماذا قال خامنئي؟
Lebanon 24
في آخر منشور... ماذا قال خامنئي؟
12/08/2025 02:46:08
12/08/2025 02:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور للحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل بالانتقام" الدم بالدم"
Lebanon 24
منشور للحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل بالانتقام" الدم بالدم"
12/08/2025 02:46:08
12/08/2025 02:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بين الأمن والدبلوماسية.. هذا ما تسعى إليه إسرائيل في سوريا
Lebanon 24
بين الأمن والدبلوماسية.. هذا ما تسعى إليه إسرائيل في سوريا
16:55 | 2025-08-11
11/08/2025 04:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل انقضائها.. ترامب يمدد الهدنة التجارية مع الصين 90 يوماً!
Lebanon 24
قبل انقضائها.. ترامب يمدد الهدنة التجارية مع الصين 90 يوماً!
16:40 | 2025-08-11
11/08/2025 04:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري ينتقد تصريحات الرئيس الإيراني... وهذا ما حذر منه
Lebanon 24
الحرس الثوري ينتقد تصريحات الرئيس الإيراني... وهذا ما حذر منه
16:12 | 2025-08-11
11/08/2025 04:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يشجب مقتل 5 صحافيين في غارة إسرائيلية بغزة.. ودعوة لتقديم أدلة واضحة
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يشجب مقتل 5 صحافيين في غارة إسرائيلية بغزة.. ودعوة لتقديم أدلة واضحة
16:11 | 2025-08-11
11/08/2025 04:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن حرب غزة
Lebanon 24
هذا ما قالته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن حرب غزة
15:13 | 2025-08-11
11/08/2025 03:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
13:43 | 2025-08-11
11/08/2025 01:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
15:09 | 2025-08-11
11/08/2025 03:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
11:15 | 2025-08-11
11/08/2025 11:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
06:09 | 2025-08-11
11/08/2025 06:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة آلية عسكرية إسرائيلية في الجنوب.. إليكم تفاصيل ما حصل
Lebanon 24
سرقة آلية عسكرية إسرائيلية في الجنوب.. إليكم تفاصيل ما حصل
07:32 | 2025-08-11
11/08/2025 07:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:55 | 2025-08-11
بين الأمن والدبلوماسية.. هذا ما تسعى إليه إسرائيل في سوريا
16:40 | 2025-08-11
قبل انقضائها.. ترامب يمدد الهدنة التجارية مع الصين 90 يوماً!
16:12 | 2025-08-11
الحرس الثوري ينتقد تصريحات الرئيس الإيراني... وهذا ما حذر منه
16:11 | 2025-08-11
الاتحاد الأوروبي يشجب مقتل 5 صحافيين في غارة إسرائيلية بغزة.. ودعوة لتقديم أدلة واضحة
15:13 | 2025-08-11
هذا ما قالته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن حرب غزة
15:11 | 2025-08-11
اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية: هذه جريمة مكتملة الأركان!
فيديو
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
12/08/2025 02:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
12/08/2025 02:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
12/08/2025 02:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24