في منشور جديد... وزير إسرائيلي يهدد خامنئي بالاغتيال!

وعبر حسابه على منصة "إكس"، كتب كاتس في منشور تعليقًا على صورة نشرتها تظهر كبار المسؤولين في الحكومة ، الذين "من المقرر تصفيتهم"، وقال: "أقترح على الديكتاتور الإيراني ، أنه عندما يخرج من الملجأ، أن يرفع بين الحين والآخر نظره إلى السماء، ويصغي جيدا لأي طنين".وأضاف: "أولئك من قتلوا في عملية "الزفاف الأحمر" في انتظاره"، في إشارة إلى سلسلة الاغتيالات التي نفذتها واستهدفت كبار قادة والعلماء الإيرانيين.