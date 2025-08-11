Advertisement

عربي-دولي

كم بلغ عدد الضباط المنشقين الذين عادوا إلى الخدمة في سوريا؟

Lebanon 24
11-08-2025 | 13:41
كشف العميد محمد منصور، رئيس إدارة شؤون الضباط في وزارة الدفاع السورية، عن أعداد الضباط المنشقين الذين عادوا إلى صفوف الخدمة العسكرية، وعن أوضاعهم الحالية في إطار مرحلة إعادة تأسيس وبناء الجيش.
وقال منصور إن عدد الضباط المنشقين ممن عادوا إلى الخدمة أو تقدموا بطلبات للعودة تجاوز 3000 ضابط.



وأكد تشكيل لجان مختصة لاستقبال طلبات الضباط المنشقين وتنظيم بياناتهم وفق الرتب والاختصاصات ومعايير محددة واستدعاء المنشقين والمُسرَّحين لأسباب أمنية أو سياسية.



كما أشار إلى عدم وجود قيود أو شروط لعودة الضباط في ظل المرحلة الراهنة من تأسيس وبناء الجيش العربي السوري إذ تبرز الحاجة إلى جميع الكوادر العسكرية الوطنية بمختلف اختصاصاتها والكفاءات الأكاديمية.



وأضاف أنه "لا مهلة محددة لإنهاء ملف الضباط المنشقين نظراً لوجود عدد منهم في دول اللجوء مما يستدعي مراعاة ظروف سفرهم وبعد المسافة والتزاماتهم هناك حرصاً على تمكينهم من استكمال الإجراءات المطلوبة بكل يسر".



نوه منصور بأن "الوزارة قررت صرف رواتب شهرية لكل ضابط يسجَّل ضمن قيود وزارة الدفاع حتى في حال عدم تعيينه في تشكيلات الجيش العربي السوري".
 
