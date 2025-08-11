كم بلغ عدد الضباط المنشقين الذين عادوا إلى الخدمة في سوريا؟

Advertisement

إن عدد الضباط المنشقين ممن عادوا إلى الخدمة أو تقدموا بطلبات للعودة تجاوز 3000 ضابط.وأكد تشكيل لجان مختصة لاستقبال طلبات الضباط المنشقين وتنظيم بياناتهم وفق الرتب والاختصاصات ومعايير محددة واستدعاء المنشقين والمُسرَّحين لأسباب أمنية أو سياسية.كما أشار إلى عدم وجود قيود أو شروط لعودة الضباط في ظل المرحلة الراهنة من تأسيس وبناء الجيش العربي السوري إذ تبرز الحاجة إلى جميع الكوادر العسكرية الوطنية بمختلف اختصاصاتها والكفاءات الأكاديمية.وأضاف أنه "لا مهلة محددة لإنهاء ملف الضباط المنشقين نظراً لوجود عدد منهم في دول اللجوء مما يستدعي مراعاة ظروف سفرهم وبعد المسافة والتزاماتهم هناك حرصاً على تمكينهم من استكمال الإجراءات المطلوبة بكل يسر".نوه منصور بأن "الوزارة قررت صرف رواتب شهرية لكل ضابط يسجَّل ضمن قيود حتى في حال عدم تعيينه في تشكيلات الجيش العربي السوري".