عربي-دولي

إدارة الكوارث التركية سجلت هزة جديدة بعمق 10.5 كيلومتر في باليك أسير

Lebanon 24
12-08-2025 | 00:00
Doc-P-1403641-638905786756871177.jpg
Doc-P-1403641-638905786756871177.jpg photos 0
أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية عن وقوع هزة أرضية جديدة في بلدة سينديرجي بمدينة باليك أسير بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.
وكانت البلدة عينها شهدت هزة أرضية مساء يوم أمس بلغت شدتها 6.1 درجة على مقياس ريختر شعر بها سكان المدن المحيطة في كل من إزمير وإسطنبول وبورصة ومانيسا وكوجالي وبيلاجيك وكوتاهية وسقاريا وبورصة وأوشاك وأفيون كاراحصار وشانق قلعة.

وتتواصل مئات الهزات الارتدادية التي أعقبت الهزة الأرضية بالأمس.

وأفادت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية أن الهزة وقعت في تمام 14:15 بتوقيت تركيا على عمق 10.54 كيلومتر.

وأسفرت الهزة الأرضية بالأمس عن مقتل شخص وإصابة 29 شخصا بالإضافة إلى انهيار 16 مبنى وسط حالة من الذعر دفعت سكان المدينة لقضاء ليلهم في الشوارع. (روسيا اليوم)
 
