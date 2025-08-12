الاحتلال استهدف منازل في حي الزيتون وخيام نازحين في خان يونس

Advertisement

استهدفت طائرات ، فجر اليوم الثلاثاء، مناطق سكنية في مدينة غزة وخياما للنازحين في ، مما أسفر عن ، وذلك بعد يوم شهد مجازر جديدة كان من ضحاياها عشرات المجوّعين.فقد أفاد مراسل -نقلا عن مصدر طبي- باستشهاد 7 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم منزلين في حي جنوب شرقي مدينة غزة.وتداول ناشطون مقطعا مصورا لأب يستنجد بالدفاع المدني لانتشال أطفاله من أحد المنزلين المستهدفين، كما تداولوا مقطعا آخر لنقل الضحايا إلى المستشفى.وبحسب المصادر نفسها، فإنه تم انتشال طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض.وبالإضافة إلى حي الزيتون، تعرضت المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة غزة مجددا لقصف جوي ومدفعي.كما قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال نفذت فجر اليوم عمليات نسف جديدة للمنازل شرقي وجنوبي المدينة.وتصاعد القصف في الآونة الأخيرة على أحياء بغزة مثل الزيتون والتفاح، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن عملية عسكرية قادمة لاجتياح مدينة غزة بالكامل.وفي تطورات ميدانية متزامنة، نفذت طائرات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء غارات كثيفة على مدينة خان يونس ومحيطها بجنوب .وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 5 أشخاص فجر اليوم جراء استهداف طائرات مسيّرة إسرائيلية في منطقة المواصي غرب خان يونس.(الجزيرة)