طائرة مسيّرة قتلت 3 مدنيين في غزة... والجنود الإسرائيليون هلّلوا بعد القصف

نشرت وسائل إعلام وصفحات على مقطع فيديو يوثق احتفال جنود إسرائيليين بقصف وقتل مدنيين فلسطينيين عزل عبر طائرة مسيرة في .وأظهرت المشاهد التي تم تصويرها بعدسة المسيرة لحظة قصف 3 فلسطينيين أحدهم يركب دراجة نارية.ويسمع في المقطع المتداول صوت جنود إسرائيليين وهم يهتفون عقب القصف وإصابة المدنيين الثلاثة الذين سقطوا أرضا. (روسيا اليوم)