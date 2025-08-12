Advertisement

عربي-دولي

طائرة مسيّرة قتلت 3 مدنيين في غزة... والجنود الإسرائيليون هلّلوا بعد القصف

Lebanon 24
12-08-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1403654-638905824153594804.png
Doc-P-1403654-638905824153594804.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق احتفال جنود إسرائيليين بقصف وقتل مدنيين فلسطينيين عزل عبر طائرة مسيرة في قطاع غزة.
Advertisement

وأظهرت المشاهد التي تم تصويرها بعدسة المسيرة لحظة قصف 3 فلسطينيين أحدهم يركب دراجة نارية.

ويسمع في المقطع المتداول صوت جنود إسرائيليين وهم يهتفون عقب القصف وإصابة المدنيين الثلاثة الذين سقطوا أرضا. (روسيا اليوم)
 
مواضيع ذات صلة
‌‏الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده في شمال غزة
lebanon 24
12/08/2025 10:05:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 3 جنود في حوادث أمنية في قطاع غزة
lebanon 24
12/08/2025 10:05:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 3 بجراح خطرة في معارك قطاع غزة
lebanon 24
12/08/2025 10:05:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي وإصابة 5 في 3 عمليات إطلاق نار في غزة اليوم
lebanon 24
12/08/2025 10:05:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:55 | 2025-08-12
02:38 | 2025-08-12
02:25 | 2025-08-12
02:12 | 2025-08-12
02:00 | 2025-08-12
01:40 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24