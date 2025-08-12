توتر دبلوماسي جديد... باريس منعت تجديد تأشيرات حراس طيران إسرائيليين

Advertisement

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، الاثنين، إن السلطات أوقفت خلال الـ6 أشهر الماضية تجديد تأشيرات العمل لحراس أمن الرحلات الجوية لشركة "إلعال" .ونقلت الصحيفة الخاصة عن مصادر مطلعة (لم تسمها) أن ذلك يأتي في ظل الأزمة المتفاقمة بين وفرنسا بشأن الحرب في غزة.ومنذ فترة تشن إسرائيل هجوما على إيمانويل ماكرون؛ لأنه أعلن اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل.ويتصاعد غضب شعبي ورسمي في أنحاء العالم تجاه إسرائيل؛ جراء استمرارها بدعم أمريكي في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق في منذ 7 تشرين الأول 2023.وأفادت "يديعوت أحرنوت" بأن " أوقفت خلال الأشهر الستة الماضية تجديد تأشيرات العمل لحراس أمن رحلات طيران إلعال في المدينة، ما اضطر بعضهم إلى البقاء في البلاد دون تأشيرة أو العودة إلى إسرائيل".وفي تصريحات للصحيفة، قالت إحدى العاملات بحراسة الأمن (لم تذكر اسمها): "لم يُجدد لأحد تأشيراته المنتهية الصلاحية خلال الأشهر الأخيرة".وذكرت الصحيفة أن الإسرائيلية قالت إن "السفارة (في باريس) تُعالج الأمر مع الخارجية الفرنسية".بينما امتنعت السفارة الفرنسية عن التعليق على الموضوع، وأحالت الأمر إلى السفارة الإسرائيلية في باريس، وفق الصحيفة.وأوضحت أن شركة "إلعال" تواصلت مع الخارجية الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، لكن الأخير "لم يُرد". (الأناضول)