إغلاق المجال الجوي بألاسكا بسبب زيارة شخصيات رفيعة... وترقب للقاء ترامب وبوتين

أعلنت الفيدرالية (FAA)، في إشعار أن سلطات ستغلق المجال الجوي فوق أنكوريج بولاية ألاسكا في 15 أب الجاري.وجاء في الوثيقة الصادرة عن FAA: "سيتم إغلاق السماء ضمن دائرة نصف قطرها 48.3 كم وعلى ارتفاع 5.5 كم بسبب "تنقلات لشخصيات في غاية الأهمية (VIP). وسيتم رفع هذه القيود في 16 أغسطس".في الثامن من أب، قال الرئيس ، إنه يتوقع عقد لقاء مع نظيره الروسي في ألاسكا في 15 أب.وبعد ذلك، أكد مساعد يوري أوشاكوف، وجود خطط لإجراء هذه المحادثات.