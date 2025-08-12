Advertisement

عربي-دولي

إغلاق المجال الجوي بألاسكا بسبب زيارة شخصيات رفيعة... وترقب للقاء ترامب وبوتين

Lebanon 24
12-08-2025 | 01:26
أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، في إشعار أن سلطات الولايات المتحدة ستغلق المجال الجوي فوق أنكوريج بولاية ألاسكا في 15 أب الجاري.
وجاء في الوثيقة الصادرة عن FAA: "سيتم إغلاق السماء ضمن دائرة نصف قطرها 48.3 كم وعلى ارتفاع 5.5 كم بسبب "تنقلات لشخصيات في غاية الأهمية (VIP). وسيتم رفع هذه القيود في 16 أغسطس".

في الثامن من أب، قال الرئيس ترامب، إنه يتوقع عقد لقاء مع نظيره الروسي في ألاسكا في 15 أب.

وبعد ذلك، أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، وجود خطط  لإجراء هذه المحادثات.
