عربي-دولي
بعد عزمه نشر الحرس الوطني في واشنطن.. كلينتون ترد على ترامب
Lebanon 24
12-08-2025
|
03:03
A-
A+
وصفت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة
هيلاري كلينتون
خطوة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بشأن خططه لنشر
الحرس الوطني
في العاصمة
واشنطن
بأنها "غير متزنة"، مشيرة إلى أن معدلات الجريمة العنيفة في المدينة بلغت أدنى مستوياتها منذ 3 عقود.
وقالت
كلينتون
في منشور على حسابها عبر منصة "إكس": "بينما تستمعون إلى
ترامب
غير المتوازن وهو يحاول تبرير نشر الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، ها هي الحقيقة: معدلات الجريمة العنيفة في العاصمة في أدنى مستوياتها منذ 30 عامًا".
واستندت كلينتون في تعليقها إلى بيانات
وزارة العدل
الأميركية، التي أظهرت انخفاضًا في معدلات الجريمة العنيفة بنسبة 35% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، بما في ذلك تراجع جرائم القتل بنسبة 32%، والسطو بنسبة 39%، وعمليات خطف السيارات المسلحة بنسبة 53%.
وسلطت وسائل إعلام أميركية، من بينها Axios وUNILAD، الضوء على أن تصريحات ترامب حول تفاقم الجريمة في العاصمة تتناقض مع الإحصاءات الرسمية، إلا أن تقريرًا لصحيفة "واشنطن فري
بيكون
" أشار إلى أن قائدًا في شرطة العاصمة وُضع في إجازة إدارية للتحقيق في مزاعم تتعلق بتلاعب محتمل في بعض بيانات الجريمة، ما أثار تساؤلات حول دقة بعض الأرقام.(العربية)
