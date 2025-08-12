بعد عزمه نشر الحرس الوطني في واشنطن.. كلينتون ترد على ترامب

Advertisement

وصفت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة خطوة الرئيس الأميركي بشأن خططه لنشر في العاصمة بأنها "غير متزنة"، مشيرة إلى أن معدلات الجريمة العنيفة في المدينة بلغت أدنى مستوياتها منذ 3 عقود.وقالت في منشور على حسابها عبر منصة "إكس": "بينما تستمعون إلى غير المتوازن وهو يحاول تبرير نشر الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، ها هي الحقيقة: معدلات الجريمة العنيفة في العاصمة في أدنى مستوياتها منذ 30 عامًا".واستندت كلينتون في تعليقها إلى بيانات الأميركية، التي أظهرت انخفاضًا في معدلات الجريمة العنيفة بنسبة 35% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، بما في ذلك تراجع جرائم القتل بنسبة 32%، والسطو بنسبة 39%، وعمليات خطف السيارات المسلحة بنسبة 53%.وسلطت وسائل إعلام أميركية، من بينها Axios وUNILAD، الضوء على أن تصريحات ترامب حول تفاقم الجريمة في العاصمة تتناقض مع الإحصاءات الرسمية، إلا أن تقريرًا لصحيفة "واشنطن فري " أشار إلى أن قائدًا في شرطة العاصمة وُضع في إجازة إدارية للتحقيق في مزاعم تتعلق بتلاعب محتمل في بعض بيانات الجريمة، ما أثار تساؤلات حول دقة بعض الأرقام.(العربية)