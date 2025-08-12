ماسك يتهم آبل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار

أعلن الملياردير الأميركي ، أن شركته الناشئة في مجال " آي"، ستباشر إجراءات قانونية ضد شركة آبل، متهماً إياها بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار.

وصرح عبر منصة "إكس": "تتبع آبل مساراً يجعل من الصعب على أي شركة ذكاء اصطناعي، بخلاف إيه.آي، الوصول إلى المرتبة الأولى في ، وهذا يمثل خرقاً واضحاً لقوانين مكافحة الاحتكار".

كما قال إن شركة "إكس‭ ‬إيه آي" للذكاء الاصطناعي التي أسسها "ستتخذ إجراءات قانونية على الفور". ولم يقدم ماسك أدلة تدعم اتهامه.



ويحتل الدردشة "تشات جي " من أوبن إيه.آي حالياً المرتبة الأولى ضمن "أفضل التطبيقات المجانية" في متجر تطبيقات بالولايات المتحدة. في المقابل، يحتل تطبيق "غروك" المملوك لـ"إكس" ، بينما يأتي روبوت الدردشة "جيميناي" من في المركز السابع والخمسين.



كما يتصدر "تشات جي بي تي" الترتيب في متجر تطبيقات غوغل ، وفقا لبيانات شركة سينسور تاور.



وترتبط آبل بشراكة مع أوبن إيه.آي تدمج بموجبها "تشات جي بي تي" في أجهزتها.