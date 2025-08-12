Advertisement

عربي-دولي

ماسك يتهم آبل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار

Lebanon 24
12-08-2025 | 03:31
A-
A+
Doc-P-1403709-638905915312782396.webp
Doc-P-1403709-638905915312782396.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أن شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي"، ستباشر إجراءات قانونية ضد شركة آبل، متهماً إياها بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار.
Advertisement
وصرح ماسك عبر منصة "إكس": "تتبع آبل مساراً يجعل من الصعب على أي شركة ذكاء اصطناعي، بخلاف أوبن إيه.آي، الوصول إلى المرتبة الأولى في متجر التطبيقات، وهذا يمثل خرقاً واضحاً لقوانين مكافحة الاحتكار".
كما قال إن شركة "إكس‭ ‬إيه آي" للذكاء الاصطناعي التي أسسها "ستتخذ إجراءات قانونية على الفور". ولم يقدم ماسك أدلة تدعم اتهامه.

ويحتل روبوت الدردشة "تشات جي بي تي" من أوبن إيه.آي حالياً المرتبة الأولى ضمن "أفضل التطبيقات المجانية" في متجر تطبيقات أجهزة آيفون بالولايات المتحدة. في المقابل، يحتل تطبيق "غروك" المملوك لـ"إكس" المركز الخامس، بينما يأتي روبوت الدردشة "جيميناي" من غوغل في المركز السابع والخمسين.

كما يتصدر "تشات جي بي تي" الترتيب في متجر تطبيقات غوغل بلاي، وفقا لبيانات شركة سينسور تاور.

وترتبط آبل بشراكة مع أوبن إيه.آي تدمج بموجبها "تشات جي بي تي" في أجهزتها.
مواضيع ذات صلة
تايلاند تتهم كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار
lebanon 24
12/08/2025 13:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
اتهام حميدتي بجرائم في دارفور أمام محكمة مكافحة الإرهاب
lebanon 24
12/08/2025 13:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة العراقية: حصر السلاح بيد الدولة وسلطة القانون ومكافحة الفساد لا يمكن التهاون في تطبيقها
lebanon 24
12/08/2025 13:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشارة القضائية الإسرائيلية تتهم وزير العدل بالسعي لتعيين مستشار يشرع انتهاكات نتنياهو
lebanon 24
12/08/2025 13:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:58 | 2025-08-12
05:30 | 2025-08-12
05:22 | 2025-08-12
05:12 | 2025-08-12
04:57 | 2025-08-12
04:50 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24