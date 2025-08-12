Advertisement

عربي-دولي

موسكو تحبط عملية إرهابية كانت تهدف لاغتيال ضابط عسكري روسي رفيع

Lebanon 24
12-08-2025 | 04:02
أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، عملية إرهابية في مقاطعة موسكو، خطط لها عميل تابع للاستخبارات الأوكرانية.
وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن العملية الإرهابية كانت تهدف لاغتيال ضابط عسكري روسي رفيع المستوى.

وأشار الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن العملية كانت ستتم باستخدام سيارة محملة بما يصل إلى 60 كيلوغراما من المتفجرات.(سكاي نيوز)
 
الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال ضابط كبير
lebanon 24
12/08/2025 13:08:45
الأمن الروسي: إحباط هجوم على مسؤول رفيع بوزارة الدفاع في ضواحي موسكو
lebanon 24
12/08/2025 13:08:45
وسائل إعلام أوكرانية: مقتل ضابط رفيع في جهاز الاستخبارات الأوكرانية بعملية اغتيال نفذها مسلح مجهول وسط كييف
lebanon 24
12/08/2025 13:08:45
مسؤول إيراني رفيع: محاولة اغتيال الرئيس كانت جزءا من خطة إسرائيلية تهدف لإسقاط النظام في البلاد (الجزيرة)
lebanon 24
12/08/2025 13:08:45
05:58 | 2025-08-12
05:30 | 2025-08-12
05:22 | 2025-08-12
05:12 | 2025-08-12
04:57 | 2025-08-12
04:50 | 2025-08-12
