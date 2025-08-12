Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تؤكد: لا اختراق روسيا لخط المواجهة قرب بوكروفسك

Lebanon 24
12-08-2025 | 04:57
A-
A+
Doc-P-1403745-638905966862845216.jpeg
Doc-P-1403745-638905966862845216.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام الجيش الأوكراني بنفي تقارير بشأن حدوث اختراق من جانب القوات الروسية لخط المواجهة بالقرب من مدينتي بوكروفسك ودوبروبييا، شرقي أوكرانيا، حيث تقاتل قوات كييف لمنع تطويقهما.
Advertisement

وكانت مجموعة قوات دنيبرو البرية، المسؤولة عن القطاع، ذكرت عبر منصة "تلغرام" في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، إن "تسلل مجموعات روسية... لا يعني بعد السيطرة على أراض".

وأضافت مجموعة قوات دنيبرو: "الوضع صعب – بكل تأكيد - ولا يزال كذلك، كما أن القتال في هذه المنطقة يعد الأكثر شراسة بالمقارنة مع أجزاء أخرى من خط المواجهة".

وكان مراقبون عسكريون من أوكرانيا أفادوا في وقت سابق، بتقدم القوات الروسية لأكثر من 10 كيلومترات شمال شرقي مدينة بوكروفسك، في دونيتسك.

كما ذكرت تقارير عسكرية رسمية أن هناك مجموعات صغيرة من الجنود الروس التي تتوغل في بوكروفسك نفسها.(سكاي نيوز)

مواضيع ذات صلة
أوكرانيا تنفي تقارير بشأن اختراق روسي لخط المواجهة قرب مدينتي بوكروفسك ودوبروبييا شرقي البلاد
lebanon 24
12/08/2025 13:09:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: الوضع قرب بوكروفسك صعب لكن القتال لا يزال مستمرا
lebanon 24
12/08/2025 13:09:11 Lebanon 24 Lebanon 24
معركة بوكروفسك... أوكرانيا تُواجه وضعاً صعباً
lebanon 24
12/08/2025 13:09:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول لرويترز: مقتل 5 في قصف روسي بمدينة بوكروفسك في شرق أوكرانيا ومحيطها
lebanon 24
12/08/2025 13:09:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:04 | 2025-08-12
05:58 | 2025-08-12
05:30 | 2025-08-12
05:22 | 2025-08-12
05:12 | 2025-08-12
04:50 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24