أوكرانيا تؤكد: لا اختراق روسيا لخط المواجهة قرب بوكروفسك

Advertisement

قام الجيش الأوكراني بنفي تقارير بشأن حدوث اختراق من جانب القوات الروسية لخط المواجهة بالقرب من مدينتي بوكروفسك ودوبروبييا، شرقي ، حيث تقاتل قوات لمنع تطويقهما.وكانت مجموعة قوات دنيبرو البرية، المسؤولة عن القطاع، ذكرت عبر منصة " " في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، إن "تسلل مجموعات روسية... لا يعني بعد السيطرة على أراض".وأضافت مجموعة قوات دنيبرو: "الوضع صعب – بكل تأكيد - ولا يزال كذلك، كما أن القتال في هذه المنطقة يعد الأكثر شراسة بالمقارنة مع أجزاء أخرى من خط المواجهة".وكان مراقبون عسكريون من أوكرانيا أفادوا في وقت سابق، بتقدم القوات الروسية لأكثر من 10 كيلومترات شمال شرقي مدينة بوكروفسك، في دونيتسك.كما ذكرت تقارير عسكرية رسمية أن هناك مجموعات صغيرة من الجنود التي تتوغل في بوكروفسك نفسها.(سكاي نيوز)