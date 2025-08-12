Advertisement

عربي-دولي

زلزال ضرب إندونيسيا.. هذه قوته

Lebanon 24
12-08-2025 | 05:12
ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالاً بقوة 6.55 على مقياس ريختر ضرب منطقة بابوا الغربية في إندونيسيا
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.
