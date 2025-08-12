33
o
بيروت
35
o
طرابلس
34
o
صور
37
o
جبيل
34
o
صيدا
35
o
جونية
38
o
النبطية
38
o
زحلة
38
o
بعلبك
26
o
بشري
33
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زلزال ضرب إندونيسيا.. هذه قوته
Lebanon 24
12-08-2025
|
05:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر
المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض
أن زلزالاً بقوة 6.55 على مقياس ريختر ضرب منطقة بابوا الغربية في
إندونيسيا
.
Advertisement
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.
مواضيع ذات صلة
زلزال ضرب ضرب جنوب إسبانيا.. كم بلغت قوته؟
Lebanon 24
زلزال ضرب ضرب جنوب إسبانيا.. كم بلغت قوته؟
12/08/2025 13:09:17
12/08/2025 13:09:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 5.9 درجات.. زلزال بضرب اندونيسيا
Lebanon 24
بقوة 5.9 درجات.. زلزال بضرب اندونيسيا
12/08/2025 13:09:17
12/08/2025 13:09:17
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب منطقة بابوا الغربية في إندونيسيا
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب منطقة بابوا الغربية في إندونيسيا
12/08/2025 13:09:17
12/08/2025 13:09:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض: زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب منطقة جزر تانيمبار في إندونيسيا
Lebanon 24
المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض: زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب منطقة جزر تانيمبار في إندونيسيا
12/08/2025 13:09:17
12/08/2025 13:09:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بشأن قبر عز الدين القسام... هذا ما طلبه بن غفير
Lebanon 24
بشأن قبر عز الدين القسام... هذا ما طلبه بن غفير
06:04 | 2025-08-12
12/08/2025 06:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لابيد يؤيد دعوة عائلات المحتجزين للإضراب الأحد
Lebanon 24
لابيد يؤيد دعوة عائلات المحتجزين للإضراب الأحد
05:58 | 2025-08-12
12/08/2025 05:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تلقى دعوة زيلينسكي لترامب آذاناً صاغية؟.. تقرير لـ"The Spectator" يُجيب
Lebanon 24
هل تلقى دعوة زيلينسكي لترامب آذاناً صاغية؟.. تقرير لـ"The Spectator" يُجيب
05:30 | 2025-08-12
12/08/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليوم... هذا ما سيشهده مقرّ الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
اليوم... هذا ما سيشهده مقرّ الجيش الإسرائيليّ
05:22 | 2025-08-12
12/08/2025 05:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا تؤكد: لا اختراق روسيا لخط المواجهة قرب بوكروفسك
Lebanon 24
أوكرانيا تؤكد: لا اختراق روسيا لخط المواجهة قرب بوكروفسك
04:57 | 2025-08-12
12/08/2025 04:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
13:43 | 2025-08-11
11/08/2025 01:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
15:56 | 2025-08-11
11/08/2025 03:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
15:09 | 2025-08-11
11/08/2025 03:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
Lebanon 24
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
00:40 | 2025-08-12
12/08/2025 12:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
11:15 | 2025-08-11
11/08/2025 11:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:04 | 2025-08-12
بشأن قبر عز الدين القسام... هذا ما طلبه بن غفير
05:58 | 2025-08-12
لابيد يؤيد دعوة عائلات المحتجزين للإضراب الأحد
05:30 | 2025-08-12
هل تلقى دعوة زيلينسكي لترامب آذاناً صاغية؟.. تقرير لـ"The Spectator" يُجيب
05:22 | 2025-08-12
اليوم... هذا ما سيشهده مقرّ الجيش الإسرائيليّ
04:57 | 2025-08-12
أوكرانيا تؤكد: لا اختراق روسيا لخط المواجهة قرب بوكروفسك
04:50 | 2025-08-12
إعلام عبري: انقسام إسرائيلي بشأن اتفاق جزئي مع حماس
فيديو
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
12/08/2025 13:09:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
12/08/2025 13:09:17
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
12/08/2025 13:09:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24