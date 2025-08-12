34
o
بيروت
35
o
طرابلس
34
o
صور
37
o
جبيل
35
o
صيدا
36
o
جونية
39
o
النبطية
39
o
زحلة
39
o
بعلبك
27
o
بشري
34
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لابيد يؤيد دعوة عائلات المحتجزين للإضراب الأحد
Lebanon 24
12-08-2025
|
05:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أيّد زعيم
المعارضة
الإسرائيلية
يائير لابيد
الدعوات لتنظيم إضراب عام تضامنا مع المحتجزين في غزة، وذلك بعد تضاؤل الأفق بالتوصل إلى صفقة تبادل بإعلان
بنيامين نتنياهو
خطة عسكرية للسيطرة على مدينة غزة.
Advertisement
وكتب لابيد في منشور على منصة إكس "الإضراب
يوم الأحد
". وشدد على أن حتى مؤيدي الحكومة الحالية يجب أن يشاركوا، وأن الأمر ليس سياسيا حزبيا.
وأضاف لابيد "أضربوا تضامنا، أضربوا لأن العائلات طلبت ذلك، وهذا سبب كافٍ. أضربوا لأن لا أحد يحتكر المشاعر أو المسؤولية المشتركة أو القيم
اليهودية
". (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة تدعو لإضراب عام احتجاجا على خطط توسيع العملية العسكرية
Lebanon 24
عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة تدعو لإضراب عام احتجاجا على خطط توسيع العملية العسكرية
12/08/2025 15:49:53
12/08/2025 15:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلات المحتجزين تقود احتجاجات في تل أبيب للضغط نحو صفقة تبادل
Lebanon 24
عائلات المحتجزين تقود احتجاجات في تل أبيب للضغط نحو صفقة تبادل
12/08/2025 15:49:53
12/08/2025 15:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الخازن يؤيد دعوة بري: خطوة إصلاحية طال انتظارها
Lebanon 24
الخازن يؤيد دعوة بري: خطوة إصلاحية طال انتظارها
12/08/2025 15:49:53
12/08/2025 15:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
دخول حافلات حكومية إلى السويداء لإجلاء المصابين والمحتجزين والإفراج عن عائلات البدو خلال ساعات (فيديو)
Lebanon 24
دخول حافلات حكومية إلى السويداء لإجلاء المصابين والمحتجزين والإفراج عن عائلات البدو خلال ساعات (فيديو)
12/08/2025 15:49:53
12/08/2025 15:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وفاة قائد حرس الرئيس المصري الراحل حسني مبارك
Lebanon 24
وفاة قائد حرس الرئيس المصري الراحل حسني مبارك
08:34 | 2025-08-12
12/08/2025 08:34:55
Lebanon 24
Lebanon 24
حرب "أكثر دمويّة" تقترب بين إيران وإسرائيل... ماذا كشف تقريرٌ عنها؟
Lebanon 24
حرب "أكثر دمويّة" تقترب بين إيران وإسرائيل... ماذا كشف تقريرٌ عنها؟
08:00 | 2025-08-12
12/08/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حلب... مقتل جندي سوري خلال اشتباكات مع "قسد"
Lebanon 24
في حلب... مقتل جندي سوري خلال اشتباكات مع "قسد"
07:46 | 2025-08-12
12/08/2025 07:46:24
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة أوروبيّة تُهدّد نتنياهو: سنقوم باعتقالك
Lebanon 24
دولة أوروبيّة تُهدّد نتنياهو: سنقوم باعتقالك
07:29 | 2025-08-12
12/08/2025 07:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زلزال كامتشاتكا... تحذير من هزّات عنيفة جدّاً قد تضرب هذه المناطق
Lebanon 24
بعد زلزال كامتشاتكا... تحذير من هزّات عنيفة جدّاً قد تضرب هذه المناطق
07:00 | 2025-08-12
12/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
15:56 | 2025-08-11
11/08/2025 03:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
13:43 | 2025-08-11
11/08/2025 01:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
Lebanon 24
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
00:40 | 2025-08-12
12/08/2025 12:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
15:09 | 2025-08-11
11/08/2025 03:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
11:15 | 2025-08-11
11/08/2025 11:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:34 | 2025-08-12
وفاة قائد حرس الرئيس المصري الراحل حسني مبارك
08:00 | 2025-08-12
حرب "أكثر دمويّة" تقترب بين إيران وإسرائيل... ماذا كشف تقريرٌ عنها؟
07:46 | 2025-08-12
في حلب... مقتل جندي سوري خلال اشتباكات مع "قسد"
07:29 | 2025-08-12
دولة أوروبيّة تُهدّد نتنياهو: سنقوم باعتقالك
07:00 | 2025-08-12
بعد زلزال كامتشاتكا... تحذير من هزّات عنيفة جدّاً قد تضرب هذه المناطق
06:45 | 2025-08-12
سفير إسرائيل لدى برلين: "حماس" تحتفل بالقرار الألمانيّ
فيديو
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
12/08/2025 15:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
12/08/2025 15:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
12/08/2025 15:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24