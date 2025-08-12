Advertisement

عربي-دولي

سفير إسرائيل لدى برلين: "حماس" تحتفل بالقرار الألمانيّ

Lebanon 24
12-08-2025 | 06:45
علّق سفير إسرائيل لدى ألمانيا على قرار برلين حظر الأسلحة لتل أبيب، وقال إنّه "من الواضح أن العلاقات بين الدول لا يُمكن أنّ تستمرّ كالمعتاد".
وأضاف: "حماس تحتفل بالقرار الألمانيّ".
 
 
 
