Advertisement

عربي-دولي

دولة أوروبيّة تُهدّد نتنياهو: سنقوم باعتقالك

Lebanon 24
12-08-2025 | 07:29
A-
A+
Doc-P-1403789-638906059892266111.jpg
Doc-P-1403789-638906059892266111.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال نائب وزير الخارجية النرويجية أندرياس كرافيك، إنّ "بلاده ستلتزم بتنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا دخل إلى الأراضي النرويجية".
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
دولة عربيّة تُهدّد بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبيّ... ما السبب؟
lebanon 24
12/08/2025 18:24:12 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: إقامة دولة جهادية على حدود إسرائيل اليوم سيهدد بريطانيا غدا
lebanon 24
12/08/2025 18:24:12 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة أوربيّة تُهدّد بتعطيل العقوبات الجديدة ضدّ روسيا
lebanon 24
12/08/2025 18:24:12 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: سنقوم بكل ما يلزم لتدمير المنشآت النووية في إيران
lebanon 24
12/08/2025 18:24:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:20 | 2025-08-12
11:11 | 2025-08-12
10:51 | 2025-08-12
10:37 | 2025-08-12
10:30 | 2025-08-12
10:08 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24