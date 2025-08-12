في حلب... مقتل جندي سوري خلال اشتباكات مع "قسد"

ذكرت وكالة " "، أنّ "جندياً سورياً قتل في اشتباكات مع قوات "قسد" في منطقة تل ماعز في حلب، خلال مُحاولة تسلل على نقاط إنتشار الحيش السوريّ".

وأضافت أنّ "وحدات ردّت وضمن قواعد الاشتباك، على مصادر النيران، وأفشلت عملية التسلل، وأجبرت القوات المتقدمة نحو موقع تل ماعز على الانسحاب إلى مواقعها الأصلية".