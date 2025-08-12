Advertisement

عربي-دولي

في حلب... مقتل جندي سوري خلال اشتباكات مع "قسد"

Lebanon 24
12-08-2025 | 07:46
ذكرت وكالة "سانا"، أنّ "جندياً سورياً قتل في اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في منطقة تل ماعز في حلب، خلال مُحاولة تسلل على نقاط إنتشار الحيش السوريّ".
وأضافت أنّ "وحدات الجيش السوري ردّت وضمن قواعد الاشتباك، على مصادر النيران، وأفشلت عملية التسلل، وأجبرت القوات المتقدمة نحو موقع تل ماعز على الانسحاب إلى مواقعها الأصلية".
