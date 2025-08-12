Advertisement

عربي-دولي

وفاة قائد حرس الرئيس المصري الراحل حسني مبارك

Lebanon 24
12-08-2025 | 08:34
شيع أهالي قرية قلمشاه في محافظة الفيوم في مصر، جثمان اللواء نجيب عبد السلام، قائد الحرس الجمهوري السابق، في عهد الرئيس حسني مبارك، وسط حضور حاشد من القيادات الأمنية. (روسيا اليوم)
