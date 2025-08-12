Advertisement

عربي-دولي

هاري وميغان مستمرّان مع "نتفليكس".. وهذا ما كُشِفَ عن قيمة العقد

Lebanon 24
12-08-2025 | 09:28
A-
A+
Doc-P-1403832-638906132230682447.jpg
Doc-P-1403832-638906132230682447.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت "نتفليكس"، أنّ الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل يُواصلان العمل على مشاريع سينمائية وتلفزيونية لصالح المنصة، ولكن بشروط محددة أكثر.
Advertisement

وكشف شخصٌ مطّلع على شروط الإتّفاق الجديد مع "نتفليكس"، أنّ "قيمة العقد الجديد أقل لهاري وميغان من الاتفاقية السابقة". (العربية)
مواضيع ذات صلة
بعد دفع 3 ملايين دولار... "نتفليكس" تُجمّد مشاريع فنيّة مع هاري وميغان
lebanon 24
12/08/2025 18:24:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليونيفيل": دعم مستمر للجيش وتعزيز الحوار مع السلطات المحلية
lebanon 24
12/08/2025 18:24:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بقيمة كبيرة جدًا... توقيع عقدين مهمين لسفن الكويتية
lebanon 24
12/08/2025 18:24:38 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف عن مصادر إسرائيلية: نتنياهو يسعى لتغليف التراجع عن شعاره "القضاء على حماس" بعقد شراكة استراتيجية مع ترامب
lebanon 24
12/08/2025 18:24:38 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

فنون ومشاهير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:20 | 2025-08-12
11:11 | 2025-08-12
10:51 | 2025-08-12
10:37 | 2025-08-12
10:30 | 2025-08-12
10:08 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24