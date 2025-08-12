33
o
بيروت
34
o
طرابلس
33
o
صور
36
o
جبيل
33
o
صيدا
35
o
جونية
38
o
النبطية
38
o
زحلة
38
o
بعلبك
29
o
بشري
33
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هاري وميغان مستمرّان مع "نتفليكس".. وهذا ما كُشِفَ عن قيمة العقد
Lebanon 24
12-08-2025
|
09:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت "نتفليكس"، أنّ الأمير هاري وزوجته
ميغان ماركل
يُواصلان العمل على مشاريع سينمائية وتلفزيونية لصالح المنصة، ولكن بشروط محددة أكثر.
Advertisement
وكشف شخصٌ مطّلع على شروط الإتّفاق الجديد مع "نتفليكس"، أنّ "قيمة العقد الجديد أقل لهاري وميغان من الاتفاقية السابقة". (العربية)
مواضيع ذات صلة
بعد دفع 3 ملايين دولار... "نتفليكس" تُجمّد مشاريع فنيّة مع هاري وميغان
Lebanon 24
بعد دفع 3 ملايين دولار... "نتفليكس" تُجمّد مشاريع فنيّة مع هاري وميغان
12/08/2025 18:24:38
12/08/2025 18:24:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"اليونيفيل": دعم مستمر للجيش وتعزيز الحوار مع السلطات المحلية
Lebanon 24
"اليونيفيل": دعم مستمر للجيش وتعزيز الحوار مع السلطات المحلية
12/08/2025 18:24:38
12/08/2025 18:24:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بقيمة كبيرة جدًا... توقيع عقدين مهمين لسفن الكويتية
Lebanon 24
بقيمة كبيرة جدًا... توقيع عقدين مهمين لسفن الكويتية
12/08/2025 18:24:38
12/08/2025 18:24:38
Lebanon 24
Lebanon 24
معاريف عن مصادر إسرائيلية: نتنياهو يسعى لتغليف التراجع عن شعاره "القضاء على حماس" بعقد شراكة استراتيجية مع ترامب
Lebanon 24
معاريف عن مصادر إسرائيلية: نتنياهو يسعى لتغليف التراجع عن شعاره "القضاء على حماس" بعقد شراكة استراتيجية مع ترامب
12/08/2025 18:24:38
12/08/2025 18:24:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
فنون ومشاهير
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميلوني وبن سلمان: لوقف فوري للقتال في غزة وإنهاء المأساة الإنسانية
Lebanon 24
ميلوني وبن سلمان: لوقف فوري للقتال في غزة وإنهاء المأساة الإنسانية
11:20 | 2025-08-12
12/08/2025 11:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن طريق التخفي.. هكذا قبض الجيش الإسرائيلي على مطلوب لديهم
Lebanon 24
عن طريق التخفي.. هكذا قبض الجيش الإسرائيلي على مطلوب لديهم
11:11 | 2025-08-12
12/08/2025 11:11:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في الولايات المتحدة.. سحب منتج شوكولا بلجيكي
Lebanon 24
في الولايات المتحدة.. سحب منتج شوكولا بلجيكي
10:51 | 2025-08-12
12/08/2025 10:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تعلن قطع الاتصالات مع رئيس التشيك.. ما السبب؟
Lebanon 24
الصين تعلن قطع الاتصالات مع رئيس التشيك.. ما السبب؟
10:37 | 2025-08-12
12/08/2025 10:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو المطلب التالي لبوتين؟
Lebanon 24
ما هو المطلب التالي لبوتين؟
10:30 | 2025-08-12
12/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
15:56 | 2025-08-11
11/08/2025 03:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
Lebanon 24
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
00:40 | 2025-08-12
12/08/2025 12:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
13:43 | 2025-08-11
11/08/2025 01:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
15:09 | 2025-08-11
11/08/2025 03:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
07:37 | 2025-08-12
12/08/2025 07:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:20 | 2025-08-12
ميلوني وبن سلمان: لوقف فوري للقتال في غزة وإنهاء المأساة الإنسانية
11:11 | 2025-08-12
عن طريق التخفي.. هكذا قبض الجيش الإسرائيلي على مطلوب لديهم
10:51 | 2025-08-12
في الولايات المتحدة.. سحب منتج شوكولا بلجيكي
10:37 | 2025-08-12
الصين تعلن قطع الاتصالات مع رئيس التشيك.. ما السبب؟
10:30 | 2025-08-12
ما هو المطلب التالي لبوتين؟
10:08 | 2025-08-12
وفاة وزير مصريّ سابق بعد صراع مع مرض السرطان
فيديو
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
12/08/2025 18:24:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
12/08/2025 18:24:38
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
12/08/2025 18:24:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24