هاري وميغان مستمرّان مع "نتفليكس".. وهذا ما كُشِفَ عن قيمة العقد

أعلنت "نتفليكس"، أنّ الأمير هاري وزوجته يُواصلان العمل على مشاريع سينمائية وتلفزيونية لصالح المنصة، ولكن بشروط محددة أكثر.

وكشف شخصٌ مطّلع على شروط الإتّفاق الجديد مع "نتفليكس"، أنّ "قيمة العقد الجديد أقل لهاري وميغان من الاتفاقية السابقة". (العربية)