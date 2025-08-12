الصين تعلن قطع الاتصالات مع رئيس التشيك.. ما السبب؟

صرح الناطق باسم الخارجية لين جيان أن قررت قطع التواصل مع رئيس التشيك بيتر بسبب اجتماعه مع الدالاي لاما .

والتقى الدالاي لاما الرابع عشر في في على الرغم من الشديدة من ، التي تعتبر الزعيم الروحي التبتي انفصاليا. وذكر التشيكية أن اللقاء مع الدالاي لاما، الذي احتفل الشهر الماضي بعيد ميلاده التسعين، عقده بافل بصفته الشخصية.

وقال لين جيان في بيان له اليوم الثلاثاء: "على الرغم من الاحتجاجات المتكررة التي قدمناها للجانب التشيكي، والاعتراض الحازم من الصين، أصر رئيس التشيك بيتر بافيل على لقاء الدالاي لاما في الهند. وهذا يمثل انتهاكا خطيرا للالتزامات السياسية لسلطات التشيك تجاه الحكومة الصينية، وإضرارا بسيادة الصين وسلامتها الإقليمية".



وتابع: "في ضوء هذه الإجراءات الاستفزازية من قبل بيتر بافيل، قررت الصين عدم إجراء أي اتصالات معه"، مضيفا أن بكين أعربت مرة أخرى بشكل رسمي لبراغ عن استيائها الشديد إزاء ما حدث. (روسيا اليوم)

