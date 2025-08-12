Advertisement

عربي-دولي

الصين تعلن قطع الاتصالات مع رئيس التشيك.. ما السبب؟

Lebanon 24
12-08-2025 | 10:37
Doc-P-1403858-638906171868616496.jpg
Doc-P-1403858-638906171868616496.jpg photos 0
صرح الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان أن الصين قررت قطع التواصل مع رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل بسبب اجتماعه مع الدالاي لاما الرابع عشر
والتقى بافل الدالاي لاما الرابع عشر في الهند في تموز على الرغم من المعارضة الشديدة من بكين، التي تعتبر الزعيم الروحي التبتي انفصاليا. وذكر مكتب الرئاسة التشيكية أن اللقاء مع الدالاي لاما، الذي احتفل الشهر الماضي بعيد ميلاده التسعين، عقده بافل بصفته الشخصية.
 
وقال لين جيان في بيان له اليوم الثلاثاء: "على الرغم من الاحتجاجات المتكررة التي قدمناها للجانب التشيكي، والاعتراض الحازم من الصين، أصر رئيس التشيك بيتر بافيل على لقاء الدالاي لاما في الهند. وهذا يمثل انتهاكا خطيرا للالتزامات السياسية لسلطات التشيك تجاه الحكومة الصينية، وإضرارا بسيادة الصين وسلامتها الإقليمية". 

وتابع: "في ضوء هذه الإجراءات الاستفزازية من قبل بيتر بافيل، قررت الصين عدم إجراء أي اتصالات معه"، مضيفا أن بكين أعربت مرة أخرى بشكل رسمي لبراغ عن استيائها الشديد إزاء ما حدث.  (روسيا اليوم) 
