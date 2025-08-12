بالأسماء... إليكم الدول التي اعترفت رسميًا بدولة فلسطين

Advertisement

يشهد عدد الدول التي تعلن التزامها بالاعتراف بدولة فلسطين تزايدًا مستمرًا، حيث انضمت أكثر من 147 دولة إلى المبادرة الداعية للاعتراف الدولي بفلسطين.وقد اعترفت غالبية دول العالم بدولة فلسطين منذ عام 1988، عقب إعلان المجلس الوطني الفلسطيني قيام الدولة.تلتها في ذلك العديد من الدول غير الغربية خلال التسعينيات والعقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين.تشهد الحركة الدولية نحو الاعتراف بدولة فلسطين تصاعدًا ملحوظًا، حيث أعلنت مؤخرًا دول مثل أستراليا، البرتغال، كندا ومالطا عن نيتها الانضمام إلى بريطانيا وفرنسا في الاعتراف بالدولة ، ما يرفع عدد الدول الداعمة إلى أكثر من 147 دولة.في ربيع 2024، شهدنا اعتراف عدد من الدول الأوروبية والكاريبية بفلسطين، من بينها بربادوس، أيرلندا، جامايكا، النرويج، وإسبانيا.في هذا السياق، دعا رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى "الاستماع إلى العالم ووقف الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة".كما أعلنت أستراليا، كندا، وفرنسا مؤخرًا عن خطط للاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.وفي الوقت نفسه، أبدت المملكة المتحدة استعدادها للاعتراف المشروط بدولة فلسطين، في حال لم تلتزم بمعايير تشمل وقف إطلاق النار في غزة.تعكس هذه التصريحات الأخيرة تزايد الانفصال بين وبعض حلفائها الرئيسيين حول نهج التعامل مع إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالحملة العسكرية وقيود المساعدات.أثناء ذلك، رفضت دعوات الدول الأوروبية الأخيرة للاعتراف، واصفةً إياها بأنها "مكافأة لحماس" وأن هذا يُقوّض جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار.كما انتقد الرئيس الأميركي دعوات الاعتراف بالدولة الفلسطينية. (سكاي نيوز)