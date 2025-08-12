الأمن والتعاون الصناعي على طاولة البيت الأبيض.. كوريا الجنوبية وأميركا تستعدان لقمة تاريخية

Advertisement

أعلن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية أن الرئيس لي جيه ميونغ والرئيس الأميركي سيعقدان قمة تاريخية في 25 آب القادم في ، لتكون هذه أول قمة تجمع بينهما منذ تولي لي منصبه في حزيران 2025. وأوضحت المتحدثة باسم الرئاسة كانغ يو جونغ أن زيارة لي للولايات المتحدة ستبدأ في 24 آب وتستمر لثلاثة أيام، وستشهد مناقشات مكثفة حول قضايا الأمن والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.وسيتركز اللقاء على تطوير التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى شراكة استراتيجية شاملة تستجيب للتغيرات في البيئة الأمنية والاقتصادية الدولية، مع بحث سبل إحلال السلام في شبه الكورية والتنسيق حول نزع السلاح ، إضافة إلى تعزيز الردع العسكري المشترك.كما يتضمن جدول القمة بحث التعاون الصناعي في قطاعات رئيسية مثل أشباه الموصلات والبطاريات وصناعة بناء السفن، وذلك بناءً على الاتفاق التجاري الأخير بين البلدين الذي شهد خفض الرسوم الجمركية الأمريكية من 25% إلى 15%، مقابل التزامات سيئول باستثمارات تصل قيمتها إلى 350 مليار دولار وشراء منتجات الطاقة الأميركية بقيمة 100 مليار دولار.وتأتي القمة في وقت تسعى فيه كوريا الجنوبية لتعزيز علاقاتها الأمنية مع ، والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار علاقاتها مع ، أكبر شركائها التجاريين. ومن المتوقع أن تناقش المحادثات قضايا خلافية مثل تفاصيل التعهدات الاستثمارية ومستقبل التحالف العسكري بين البلدين، إضافة إلى تنسيق السياسات المتعلقة بكوريا الشمالية.ورداً على التكهنات بشأن زيارة محتملة للرئيس لي إلى اليابان خلال رحلته، أكدت المتحدثة الكورية أن القرار بهذا الشأن لم يُتخذ بعد.