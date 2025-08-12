Advertisement

عربي-دولي

العراق وسوريا توحدان الجهود: تعزيز التنسيق ومواجهة التحديات الإقليمية المشتركة

Lebanon 24
12-08-2025 | 16:10
أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني دعم بغداد لاستقرار سوريا وسيادتها، مع رفض أي عدوان عليها، خلال لقائه اليوم الثلاثاء وزير الطاقة السوري محمد البشير. وشدد السوداني على حرص العراق على تعزيز التنسيق والتكاتف مع دمشق لمواجهة التحديات المشتركة، لا سيما في ظل الصراعات المستمرة وتأثيرات العدوان على غزة.
وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع الطاقة. وتم بحث إمكانية إعادة تشغيل خط أنابيب النفط العراقي "كركوك– بانياس" في إطار خطة الحكومة العراقية لتعدد منافذ التصدير، مع تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة وضع الخط وخيارات تأهيله.

من جهته، أكد الوزير السوري عمق العلاقات بين البلدين على الصعيدين الاجتماعي والثقافي، مشيراً إلى فرص التعاون في مجالات الطاقة والاتصالات والكابل الضوئي العابرة لسوريا، فضلاً عن الاستثمار المشترك. كما تم التطرق إلى مشاريع الصناعات النفطية والبتروكيماوية على ساحل البحر المتوسط، والتنسيق لمواجهة التغيرات المناخية وتنظيم حصص المياه المشتركة في حوض نهر الفرات.


