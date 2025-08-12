العراق وسوريا توحدان الجهود: تعزيز التنسيق ومواجهة التحديات الإقليمية المشتركة

Advertisement

أكد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني دعم بغداد لاستقرار وسيادتها، مع رفض أي عدوان عليها، خلال لقائه اليوم الثلاثاء السوري محمد البشير. وشدد السوداني على حرص على تعزيز التنسيق والتكاتف مع لمواجهة التحديات المشتركة، لا سيما في ظل الصراعات المستمرة وتأثيرات العدوان على غزة.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع الطاقة. وتم بحث إمكانية إعادة تشغيل خط أنابيب "كركوك– بانياس" في إطار خطة الحكومة العراقية لتعدد منافذ التصدير، مع تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة وضع الخط وخيارات تأهيله.، أكد الوزير السوري عمق العلاقات بين البلدين على الصعيدين الاجتماعي والثقافي، مشيراً إلى فرص التعاون في مجالات الطاقة والاتصالات والكابل الضوئي العابرة لسوريا، فضلاً عن الاستثمار المشترك. كما تم التطرق إلى مشاريع الصناعات النفطية والبتروكيماوية على ساحل ، والتنسيق لمواجهة التغيرات المناخية وتنظيم حصص المياه المشتركة في حوض نهر الفرات.