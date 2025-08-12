Advertisement

عربي-دولي

تنياهو يخاطب الإيرانيين: "ثوروا على الطغيان"

Lebanon 24
12-08-2025 | 16:59
A-
A+
Doc-P-1404001-638906401695020650.png
Doc-P-1404001-638906401695020650.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، رسالة مصورة باللغة الإنجليزية إلى الشعب الإيراني، تطرق فيها إلى أزمة نقص المياه التي تشهدها البلاد، وانتقد بشدة القيادة الإيرانية.
Advertisement

وقال نتنياهو: "فرض علينا قادتكم حربا استمرت 12 يوما وتلقوا هزيمة ساحقة. إنهم دائما يكذبون ونادرا ما يقولون الحقيقة".

ودعا الإيرانيين إلى "التحلي بالجرأة والشجاعة، والخروج إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة والمساءلة، والاحتجاج على الطغيان وبناء مستقبل أفضل لعائلاتكم ولجميع الإيرانيين".

وهاجم نتنياهو الحكومة الإيرانية قائلا: "في هذا الصيف الحار لا يوجد حتى مياه نظيفة وباردة لأطفالكم. هذه هي قمة النفاق وعدم الاحترام لشعب إيران. أنتم لا تستحقون هذا الوضع".

وأضاف: "إسرائيل هي الأولى عالميا في إعادة تدوير المياه، وبمجرد تحرير إيران، سيأتي الخبراء والتكنولوجيا الإسرائيلية للمساعدة في حل أزمة المياه".

تأتي تصريحاته بعد إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن البلاد تعاني من مشاكل في المياه والكهرباء، محذرا من احتمال جفاف السدود التي تمد العاصمة طهران بالمياه خلال الأشهر القادمة في حال لم يتم خفض الاستهلاك.

وقال بزشكيان: "إذا لم نتمكن من إدارة الوضع في طهران، وإذا لم يتعاون الناس في ترشيد استهلاك المياه، فلن يتبقى ماء خلف سدودنا".

وذكرت السلطات الإيرانية، الأحد، أنه تم قطع المياه لمدة وصلت إلى 48 ساعة في العديد من المناطق، محذرة من أن العاصمة قد تنفد من المياه تماما بحلول تشرين الأول المقبل.

وأشار المتحدث باسم هيئة المياه في طهران محمد تقي حسين صادق، إلى أنه "لا يوجد حل واقعي للأزمة سوى خفض استهلاك المياه بشكل جذري"، مؤكدا أن الأمر لم يعد مسألة ندرة بل يقترب من فقدان المياه تماما.

مواضيع ذات صلة
قاسم: لبنان أمام 3 أخطار حقيقية "إسرائيل" والأدوات الداعشية على الحدود الشرقية والطغيان الأميركي
lebanon 24
13/08/2025 00:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بشرى طبية.. إطلاق دواء "ثوري" لمواجهة "الإيدز"!
lebanon 24
13/08/2025 00:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتخابات نقابة المحامين: طغيان مهني على جولات المرشحين
lebanon 24
13/08/2025 00:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"اختبار دم" ثوري.. مفاجأة طبية جديدة غير متوقعة!
lebanon 24
13/08/2025 00:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:43 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:36 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2025-08-12
16:52 | 2025-08-12
16:46 | 2025-08-12
16:43 | 2025-08-12
16:36 | 2025-08-12
16:29 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24