تنياهو يخاطب الإيرانيين: "ثوروا على الطغيان"

Advertisement

وجّه ، الثلاثاء، رسالة مصورة باللغة الإنجليزية إلى الشعب ، تطرق فيها إلى أزمة نقص المياه التي تشهدها البلاد، وانتقد بشدة القيادة .وقال نتنياهو: "فرض علينا قادتكم حربا استمرت 12 يوما وتلقوا هزيمة ساحقة. إنهم دائما يكذبون ونادرا ما يقولون الحقيقة".ودعا الإيرانيين إلى "التحلي بالجرأة والشجاعة، والخروج إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة والمساءلة، والاحتجاج على الطغيان وبناء مستقبل أفضل لعائلاتكم ولجميع الإيرانيين".وهاجم نتنياهو الحكومة الإيرانية قائلا: "في هذا الصيف الحار لا يوجد حتى مياه نظيفة وباردة لأطفالكم. هذه هي قمة النفاق وعدم الاحترام لشعب . أنتم لا تستحقون هذا الوضع".وأضاف: " هي الأولى عالميا في إعادة تدوير المياه، وبمجرد تحرير إيران، سيأتي الخبراء والتكنولوجيا للمساعدة في حل أزمة المياه".تأتي تصريحاته بعد إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن البلاد تعاني من مشاكل في المياه والكهرباء، محذرا من احتمال جفاف السدود التي تمد العاصمة بالمياه خلال الأشهر في حال لم يتم خفض الاستهلاك.وقال بزشكيان: "إذا لم نتمكن من إدارة الوضع في طهران، وإذا لم يتعاون الناس في ترشيد استهلاك المياه، فلن يتبقى ماء خلف سدودنا".وذكرت السلطات الإيرانية، الأحد، أنه تم قطع المياه لمدة وصلت إلى 48 ساعة في العديد من المناطق، محذرة من أن العاصمة قد تنفد من المياه تماما بحلول تشرين الأول المقبل.وأشار المتحدث باسم هيئة المياه في طهران محمد تقي حسين صادق، إلى أنه "لا يوجد حل واقعي للأزمة سوى خفض استهلاك المياه بشكل جذري"، مؤكدا أن الأمر لم يعد مسألة ندرة بل يقترب من فقدان المياه تماما.